H-1B簽證費升至10萬美金　外交部「不作評論」邀全球人才扎根中國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日宣布把供外國技術人才申請的H-1B簽證費用大幅增至10萬美元（約77.8萬港元），9月21日生效。9月22日，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上就此事回應記者提問。



路透社記者提問，上周，特朗普首次將H-1B工作簽證申請費用提升至10萬美元。對於這一政策將會對中國科技公司人員產生什麽影響？中方這幾年在吸引外國科技人才方面採取了什麽政策，以及是否會有新政策出台？

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

對此，郭嘉昆表示「關於你提到的第一個問題，中方對美國的簽證政策不作評論。」第二個問題，郭嘉昆則指出，在全球化時代人才的跨國流動，推動了全球範圍內的技術進步和經濟發展。中國歡迎全球各行業各領域的優秀人才來到中國、扎根中國，共同推動人類社會不斷進步，也成就個人事業的發展。

9月19日，特朗普宣布將H-1B簽證費用大幅增至10萬美元後，消息一出，外界一度以為持該簽證人士只要出入境就有可能需支付10萬美元，大量身處外地人士急忙返回美國，其後白宮始澄清新規僅適用於H-1B簽證的新申請人，現時簽證的持有人再次入境無須繳費。