統戰部部長李幹傑當選和平統一促進會執行副會長　曾為核能專家

新華社消息，9月22日，中國和平統一促進會十屆三次常務理事會會議在北京召開。中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑當選中國和平統一促進會執行副會長並講話。



李幹傑表示，十屆一次理事大會以來，中國和平統一促進會廣泛團結凝聚港澳台海外愛國友好力量，堅決反對各種分裂行徑，堅定維護國家利益，致力於促進祖國統一，各項工作取得新進展。

李幹傑表示，要全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握反「獨」促統正確方向，不斷夯實共同思想政治基礎。要增強鬥爭精神，提高鬥爭本領，團結海內外中華兒女一道堅決維護國家主權和領土完整。要深化兩岸交往交流，促進兩岸同胞走親走近，鑄牢中華民族共同體意識，厚植反「獨」促統民意基礎。要對外講好統一故事，廣泛爭取國際社會理解支持，營造有利外部環境。

中央統戰部部長李幹傑。（網絡資源圖）

公開資料顯示，李幹傑出生於1964年11月，湖南長沙人，1989年7月參加工作，1984年12月加入中國共產黨，清華大學核能技術研究所核反應堆工程與安全專業畢業，研究生學歷，工學碩士學位，高級工程師。

作為核能技術專家，李幹傑是最年輕的中央政治局委員，也是6名技術官僚中的其中一位。他在國家核子安全所工作27年，之後官途順遂，先擔任河北省副省長，又於2017年擔任環境部部長，隔年成為中國第一位生態環境部部長。李幹傑在2020年，被任命擔任山東省省長，隨後擔任山東省書記，成為當時最年輕的省書記，之後就進入中央政治局，是現任中央政治局委員、中央書記處書記，中央統戰部部長。