颱風樺加沙｜廣東潮州：中午12時起全面復工復產

廣東潮州宣布，鑑於颱風「樺加沙」對當地影響趨於減弱，決定自中午12時起全面復工。



今日（9月24日）8時，潮州市人民政府防汛防旱防風指揮部發布通告稱，鑑於颱風「樺加沙」對當地影響趨於減弱，決定於中午12時起，實施「四復」（復工、復產、復運、復業）措施，學生復課以教育部門通知為準。

另外，國家海洋預報台根據《海洋災害應急預案》繼續發布風暴潮海浪紅色警報。預計9月24日上午至25日上午，廣東潮州到汕尾沿海將出現60到120厘米的風暴增水，廣東惠州到陽江沿海將出現120到280厘米的風暴增水，廣東茂名到湛江沿海將出現50到150厘米的風暴增水，海南儋州到文昌北部沿海將出現30到60厘米的風暴增水。

與此同時，深圳等地正受到颱風「樺加沙」的嚴重影響。深圳當局提醒市民，9月24日凌晨至上午是風雨最強時段，請大家居家避險，非必要不外出。全市範圍內繼續實行「五停」。

9月24日早6至9時，「樺加沙」以超強颱風級掠過深圳南偏西近海，趨向台山到電白沿海一帶，離深圳最近時距離約140公里。目前，深圳已進入該颱風的10級風圈範圍，早晨到上午風力逐漸加大。風向將從東北風逐漸轉為偏東風，並由離岸風轉變為向岸風，沿海居民需注意防範風暴潮和海水倒灌的風險。