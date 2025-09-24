中國承認巴勒斯坦國　台灣指責巴方「將台納入中國」強調不承認

內地官媒《環球時報》23日引述台媒報道，巴勒斯坦民族權力機構近日將中國列入「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。巴勒斯坦常駐聯合國觀察員代表團22日在社交平台X發布承認巴勒斯坦國的全球地圖，其中包括中國。



然而，台灣「外交部」隨後回應，批評巴方基於其「一中原則」，擅自將台灣納入中國並標示為已承認巴勒斯坦，顯示對台灣主權的「不尊重」。台當局強調，政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規劃，將持續關注國際情勢發展，並呼籲巴方能在「相互尊重的基礎上」與台灣友好接觸。



巴勒斯坦民族權力機構將中國列入承認巴勒斯坦國國家名單。

台灣「外交部」同時稱，台灣對於以巴衝突一向呼籲各方保持克制，以保障平民安全為首要原則，透過持續溝通與對話推動永久停火，並呼籲國際社會合作，努力釋放所有人質，實現長期和平與穩定。而且台灣已向「美慈組織（Mercy Corps）巴勒斯坦分部」捐款50萬美元，用於加薩地區的糧食、飲水、衣物及帳篷等人道援助物資，並將持續參與相關計劃。並呼籲聯合國應公正對待，承認台灣在世界舞台上的地位與貢獻。

不過，據中國外交部網站資料，中國早於1988年11月20日宣布承認巴勒斯坦國，兩國建交。2023年6月，中巴宣布建立戰略夥伴關係，並簽署《中華人民共和國和巴勒斯坦國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。其中巴方明確重申，堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權、統一和領土完整，反對任何形式的「台獨」，不與台灣進行任何形式的官方往來。