新疆軍區換帥？文東中將現身引發高層異動猜測

新疆維吾爾自治區9月25日在烏魯木齊舉行成立七十周年慶祝大會，中共總書記習近平出席，全國政協主席王滬寧代表致詞。王滬寧強調，要始終維護新疆社會大局穩定，築起維護社會穩定和長治久安的「銅牆鐵壁」。



《新華社》報道，王滬寧在大會上表示，新疆安定團結局面得來不易，要加強黨的全面領導，健全鑄牢中華民族共同體意識制度，引導各族群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。他指出，新疆各族幹部群眾要堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，持續推進事關新疆長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作。

王滬寧同時強調，要鞏固新疆的和諧穩定局面，加強和創新社會治理，並「築起維護社會穩定和長治久安的銅牆鐵壁」。他還提到，新疆自古就是絲路連結東西的重要樞紐，未來「開放的大門將越開越大」，要推動絲路經濟帶核心區建設，打造亞歐黃金通道和向西開放橋頭堡。

習近平（前中）赴烏魯木齊出席新疆自治區成立70周年慶祝活動，合影時，他左手邊為中央軍委委員劉振立，右邊為原空降兵軍軍長文東。（央視聯播截圖）

值得注意的是，習近平此次在大會全程直播中並未發言。去年8月，習近平曾親赴拉薩出席西藏自治區成立60周年大會，王滬寧與蔡奇亦同行，當時規格同樣被視為史無前例，並且也是由王滬寧致詞。

新疆軍區高層異動 文東中將或任司令員

另有媒體報道，習近平9月23日接見新疆各族各界代表時，新疆軍區司令員柳林中將與政委楊誠中將雙雙缺席，陪同的則是新晉升為中將的文東，被認為已在新疆軍區擔任要職。

公開資料顯示，文東現年57歲，曾任駐湖北的空降兵軍參謀長，之後調任新疆軍區黨委常委，再轉任空降兵軍軍長。去年11月，習近平赴湖北視察空降兵軍時，曾聽取文東工作彙報，當時他仍為空軍少將。

如今，文東在新疆亮相時已身著陸軍中將軍裝，顯示極有可能跨軍種出任副戰區級的新疆軍區司令員。