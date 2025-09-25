70周年大慶和最高規格陣容背後：新疆正在發生變化

9月25日上午，新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會在烏魯木齊市舉行，中國國家主席習近平和兩位中央政治局常委王滬寧、蔡奇出席大會。這是新疆維吾爾自治區自1955年成立以來最高規格，與今年8月西藏自治區成立60周年慶祝大會的規格一樣，說明在當今中國決策層心中，新疆、西藏具有不同尋常的戰略地位。

新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會在烏魯木齊市舉行，國家主席習近平出席大會。（央視）

不久前，最高規格陣容出席西藏自治區成立60周年慶祝大會背後，顯示出西藏正在發生重大變化。2012年以來，中國政府提升西藏在國家戰略中的地位，將穩定、發展、生態、強邊視作西藏治理的四件大事，一方面持續推動西藏經濟發展，另一方面強化「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」工作，重點推廣普及國家通用語言文字。

王滬寧在大會致詞。（央視）

為了發展西藏和提升在西藏調配資源的能力，中國政府除了在2020年開工建設川藏鐵路之外，今年7月已經宣佈開工建設總投資約1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水電工程，今年8月新藏鐵路有限公司成立。通過川藏鐵路、雅魯藏布江下游水電工程、新藏鐵路，中國既可以帶動西藏經濟發展，強化西藏與內地的聯繫，又可以提升調配資源和維護邊疆安全的能力。

雅魯藏布江下游水電工程的規模遠超三峽工程，有希望讓林芝乃至西藏成為又一個世界水電之都。（新華網）

同樣道理，最高規格陣容出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝大會背後是中國政府正在改變和發展新疆，是新疆戰略地位的上升。新疆既是中國面積最大的省級行政區，大約佔整個中國陸地面積的六分之一，又是中國實施西部大開發戰略的重點地區。

隨着中國政府持續推進「一帶一路」建設，新疆的亞歐大陸樞紐地帶地位日益顯現。目前，新疆被賦予「五大戰略定位」：打造亞歐黃金通道和向西開放的橋頭堡、打造構建新發展格局的戰略支點、打造全國能源資源戰略保障基地、打造全國優質農牧產品重要供給基地、打造維護國家地緣安全的戰略屏障。

9月19日，中國政府發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書，認為新疆自2012年以來「各項事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。這說明在當今中國決策層看來，新疆自2012年以來的治理和發展是成功的，具有重要政治意義。

在中國歷史上，怎麼防止新疆的分裂，怎麼確保新疆的穩定與安全，一直是中央王朝面臨的重要挑戰。1949年中共建政以來，在各少數民族聚居的地區實行民族區域自治。1955年新疆維吾爾自治區成立，但依舊面臨錯綜複雜的民族、宗教問題。

《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書寫道：「過去一段時間，新疆民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力大肆實施破壞活動，給新疆社會穩定帶來極大危害，給各族人民造成極大傷痛。」2009年新疆發生震驚輿論的七五事件，100多人不幸死亡。2014年烏魯木齊「5·22」暴恐案造成39名民眾死亡。

2014年5月23日，烏魯木齊市民和「5·22」暴恐案受害者親友祭奠遇難者。（資料圖片）

在此背景下，中國政府開始改進新疆治理工作。2010年中國政府召開首次新疆工作座談會，主題是「推進新疆跨越式發展和長治久安」。2014年5月，中國政府召開第二次新疆工作座談會，將社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，提出「必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點」。自此之後，一方面中國政府持續加大援疆力度，另一方面新疆大幅強化維穩和反恐工作。2020年9月，中國政府召開第三次新疆工作座談會，提出「保持新疆社會大局持續穩定長期穩定」、「堅持鑄牢中華民族共同體意識」和「發展是新疆長治久安的重要基礎」。

據《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書的說法，2012年以來新疆「反分裂鬥爭取得顯著成效」，「連續多年沒有發生暴恐事件」，「扭轉了過去一個時期暴恐活動多發頻發的局面」，「社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變」。

在大幅強化維穩和反恐工作的同時，新疆一方面強化「鑄牢中華民族共同體意識」工作，「全面推廣普及國家通用語言文字」，另一方面持續推動經濟發展，多項指標實現躍升。新疆GDP由2012年的7499.47億元人民幣增至2024年的20534.08億元人民幣，人均GDP由2012年的33495元人民幣增至2024年的78660元人民幣。新疆常住人口城鎮化率由2012年的44.22%增至2024年的60.36%。

新疆喀什老城的夜市迎來熙熙攘攘的人群，有當地百姓，也有來自四面八方的遊客。（新華社）

《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書寫道：「困擾新疆數千年的絕對貧困問題得到歷史性解決，新疆同全國一道全面建成小康社會。脱貧地區基礎設施條件得到歷史性改善，所有鄉鎮和具備條件的建制村100%通硬化路、100%通客車、100%通動力電，徹底結束農村貧困人口住危房的歷史，徹底告別喝苦鹹水的歷史。」

可以說，儘管西藏、新疆相比於內地省市依然存在明顯的發展差距，西藏、新疆仍應持續探索安全、發展的平衡，仍應通過切實的努力實現可持續發展，但相比於過去，西藏、新疆都已發生重大變化。通過出席慶祝大會的最高規格陣容到《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書，中國政府正在通過改變和發展西藏、新疆，將西藏、新疆作為少數民族聚居區成功發展的例證和2012年以來國家治理模板。