美曾斷言中國無法電磁彈射　金一南：福建艦用常規動力打破預言

海軍有關部門9月22日宣布，殲-15T、殲-35與空警-600三型艦載機，已成功完成在福建艦上的首次彈射起飛與著艦訓練，標誌著中國首艘彈射型航母福建艦具備多型號先進艦載機電磁彈射與回收能力。輿論普遍認為這是中國航母發展的又一次重大突破。



在「央廣軍事」專訪中，內地軍事問題專家、解放軍少將金一南表示，這是一次「歷史性突破」，尤其是電磁彈射技術被成功驗證。「此前，只有美國掌握該技術，美國的福特號航母搭載的就是電磁彈射系統。不過福特號於2013年下水，直到今天仍無法執行彈射F-35隱形戰鬥機的任務。而福建艦於2022年下水，比美國晚了9年，卻已經成功彈射了三型艦載戰鬥機，其中殲-35還成為世界第一型通過電磁彈射升空的隱形戰鬥機。」

殲-15T、殲-35、空警-600列陣海軍福建艦飛行甲板。（央廣軍事）

金一南解釋，電磁彈射與傳統蒸汽彈射相比，具備故障率低、效率高等優勢，且能調整力度以適應不同重量飛機。他強調「此前美國人斷言，由於中國沒有船用核動力反應堆，所以無法使用電磁彈射技術。但美國人沒有想到，我們不僅搞成了電磁彈射，而且使用的就是常規動力」。金一南認為，福建艦的突破意味著「中國海軍的航母建設發展不再跟在別人後面，而是實現了技術上的領先與超越」。

空警-600上艦 意味航母可「持續性掌控」海域

針對空警-600首次作為艦載機出現的意義，金一南指出，預警機能提供大範圍空中情報，並可履行指揮引導、協同作戰等職能。「如果沒有艦載固定翼預警機，航母編隊的偵察更多只能依靠本艦和驅護艦雷達，或依靠岸基固定翼預警機，偵測範圍會受限。」

他強調，遼寧艦和山東艦因採用滑躍起飛方式，無法搭載固定翼預警機，而福建艦的電磁彈射系統則「完美解決了這一問題」。從公開圖片顯示，福建艦甲板可同時停放三架空警-600，意味著可保持空中持續值班，這將「極大地增強福建艦遂行重要軍事行動的能力」。

空警-600艦載預警機在海軍福建艦阻攔著艦，這是飛機著艦前一瞬間。（央廣軍事）

中國邁入「三航母時代」仍處學習與發展階段

談及中國即將迎來「三航母時代」，金一南認為，遼寧艦、山東艦與福建艦都帶有試驗屬性，距離「理想航母」仍有差距。金一南指出，解放軍可以透過遼寧艦學習如何使用航母展開訓練，透過山東艦學習如何建造航母，透過福建艦學習自主設計與研發電磁彈射型航母。

他強調，中國海軍正處於高速發展階段，「一方面要捍衛自身權益，另一方面仍在不斷學習，以提升自身能力。只有這樣，才能真正為實現中華民族偉大復興保駕護航」。

解放軍官方微博「中國軍號」發放福建艦首次航行試驗照片。（「中國軍號」）

金一南並引用國防部長董軍近日會見美國國會眾議員代表團時的談話，強調「中美作為有重要影響力的大國，應守住不衝突不對抗底線」，避免誤判影響世界穩定。他表示，這正是中國發展武器裝備、建設強大國防的根本目的，要讓對手真正了解中國捍衛自身權益的決心與力量。