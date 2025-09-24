福建艦電磁彈射畫面公開　中國走在了美國前一步

中國官方日前公布了福建艦上彈射三種型號艦載機的長影片畫面。官方通稿的內容是說：「殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練，標志著福建艦具備了電磁彈射和回收能力」。毫無疑問，這是中國航母發展歷程中取得的又一次突破。



這個通稿釋放了兩個消息：第一，按照中方的一貫風格，能這樣公布實機電磁彈射的長影片，說明已經訓練得很成熟了，這意味著福建艦航母已經形成初步戰鬥力，距離完整戰鬥力，也只是時間問題，剩下的只是艦載機配置、人員配置積累。第二，殲-15T、殲-35和空警-600，這三款完全不同類型的艦載機，均通過電磁彈射完成艦載起飛。這充分說明中方自主研發的電磁彈射的可靠性。

目前世界上的航母起飛方式主要有4種：滑躍式、蒸汽彈射式、電磁彈射式、垂直短距起降。其中滑躍式起飛是最早的航母起飛方式，受限場景比較多。滑躍式起飛的艦載機，重量不能太重，否則就起飛不了，所以滑躍式起飛的艦載機就沒辦法重載起飛，攜帶的彈藥會比較有限，此外滑躍式的艦載機起飛效率也比較慢，沒辦法搭載固定翼預警機。於是就研發出彈射式起飛方式，根據彈射方式不同，又分蒸汽彈射和電磁彈射。蒸汽彈射使用的是蒸汽驅動，電磁彈射則由電力驅動，相比蒸汽彈射，電磁彈射的效率更高，而且彈射過程是比較「均勻」加速的，會更溫和，對艦載機和飛行員的負荷更低。所以，電磁彈射可以適用所有類型的艦載機，並且效率更高。

在此之前，世界上只有美國福特級航母是用了電磁彈射，美軍其他航母也基本是采用蒸汽彈射。但福特級航母的電磁彈射式出了名的可靠性差，故障率高。據報道，電磁彈射器最早的設計指標是「每彈射4166次允許出現一次故障」，但據美國媒體的報道，「福特」號在實際測試中，平均181次就會出現故障，實際故障率是理論故障率的23倍。因為故障頻發，特朗普在2019年還曾經說，他計劃為美軍航母訂購傳統的蒸汽彈射裝置，用於替換在戰時可能發生故障的新型電磁彈射系統。特朗普說：「我們把大量的錢花在了電磁彈射系統上，而沒人知道在惡劣條件下它的性能如何。所以我想我要下達一個命令，當我們再建一艘新航母時，我們要換用蒸汽彈射。」可見，美國的電磁彈射技術並不成熟。

福特級航空母艦是美國海軍最新的次世代超級航空母艦，也是美軍第三代核動力航空母艦。（視覺中國）

相比之下，中方的電磁彈射技術使用的是直流電，不同於美國使用的交流電。有中國電磁彈射之父稱號的馬偉明，在2017年接受采訪時表示，「美國目前是中壓交流，還處於第一代水平，差我們一代。(他們目前)才開始做預研中壓直流，要趕上我們是十幾年以後的事情。(一項技術)領先不領先，先進不先進不是自己說的，需要世界同行評價，標準是客觀存在的。」馬偉明設計的中壓直流綜合電力系統已經廣泛運用於中國各類新式艦艇上。

馬偉明表示：「第一代綜合電力系統（中壓交流綜合電力系統）技術成熟，但存在設備體積和重量偏大、系統效率偏低、供電連續性不高等缺點；第二代綜合電力系統采用中壓直流電制，突破了系統頻率限制，降低了對原動機調速特性的要求，大幅減小了設備體積和重量，提高了系統效率和供電連續性」。

綜合報道情況，目前海外包括美國都還停留在中壓交流綜合電力系統，而中國則已經率先在各類新式艦艇上使用了中壓直流系統。此外，據傳聞，中國電磁彈射的儲能系統是采用超級電容的方式，具體參數不詳。

官方透露福建艦可已經開建了一艘同型姐妹艦，而外界最關切的是新建的航母是常規動力還是核動力。（騰訊網）

美國的福特級航母的電磁彈射系統，都還沒有公開的影片證明能完成對F-35C的彈射。而這次福建艦一上來就公布了對殲-15T這類重型艦載機，以及殲35這類隱形戰鬥機的電磁彈射。

總體來說，航母在電磁彈射技術上的成功，正如通稿里所說的那樣：「這是中國航母發展歷程中取得的又一次突破，對推進海軍轉型建設具有里程碑意義。」這也標志著，中國海軍從近海防御，開始朝著遠洋作戰的方向邁進。並且，這表示未來擁有完整戰鬥力的航母戰鬥群，對中國在對岸外圍，拒敵於國門之外，也是有重要作用。登島本身是用不上航母，但在第一島鏈外圍，將美軍拒之門外，航母是能發揮重要作用，這次就明說了，福建艦的打擊範圍可以覆蓋第二島鏈。

可以這麽說，福建艦形成完整戰鬥力，將大大推進完成歷史大事的步伐。而且，航母更多用途不在於防御上，而是在於進攻，這對於保護中國海外資產、重要項目安全、保護重要國際航道，都有很現實的威懾意義。