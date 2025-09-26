廣電總局：糾偏短劇「雷人」劇情　堅決抵制違法失德人員

國家廣播電視總局表示，針對微短劇行業要不斷細化管理，對「雷人」劇情、「霸總」人設、片名嘩眾取寵等問題，及時進行糾偏。另外，要堅決治理天價片酬，堅決抵制違法失德人。



國家廣播電視總局副局長韓冬。（國新網）

周四（9月25日）下午，國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，國家廣播電視總局副局長韓冬表示，微短劇近些年來蓬勃發展，迅速成為新大眾文藝的重要業態，廣電總局一手抓繁榮、一手抓管理，推動微短劇行業健康穩定向上發展。

據市場機構統計，到今年7月，內地微短劇用戶規模達到6.96億；今年的市場規模有望在去年達到500億元人民幣的基礎上，實現更大突破。

在規範管理方面，韓冬說，一是建立微短劇分類分層管理機制，規範發展秩序，正在制訂《微短劇管理辦法》，計劃以部門規章的形式發布，為微短劇發展提供良好的法治保障。

二是開展專項治理和常態化監管，及時處置違規節目。三是不斷細化管理，對群眾反映強烈的問題，比如「雷人」劇情、「霸總」人設、片名嘩眾取寵等問題，及時進行糾偏。

韓冬還介紹，國家廣播電視總局正在修訂《電視劇管理辦法》等一批管總定向的規章制度，為行業治理提供堅實的法治保障。認真落實文娛領域綜合治理部署，堅決防止過度娛樂化，堅決治理天價片酬，堅決抵制違法失德人員。加強編劇、導演、製片人、經紀人和青年演員的系列培訓，教育引導從業人員堅持把社會效益放在首位，樹立良好的社會形象。