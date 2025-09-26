謝正義被查　江蘇連續三任國資委主任落馬

中央紀委國家監委網站9月26日消息，據江蘇省紀委監委消息：江蘇省政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任謝正義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開簡歷顯示，謝正義，男，漢族，出生於1966年7月，江蘇泰興人，1990年12月加入中國共產黨，1992年8月參加工作，研究生學歷，博士學位。

他長期在江蘇省工作，曾任徐州礦務集團有限公司通訊計算機處處長，江蘇省信息產業廳副廳長、廳長、黨組書記等職。

謝正義。（網絡照片）

2009年8月，謝正義出任揚州市委副書記、代市長，次年1月「去代轉正」，2012年4月升任揚州市委書記，同年6月兼任市人大常委會主任。

2019年12月，謝正義轉任江蘇省國信集團黨委書記、董事長，2021年10月改任江蘇省政府國有資產監督管理委員會主任、黨委書記，至此番任上被查。

值得一提的是，江蘇省國資委連續三任主任相繼落馬，情況罕見。周建強自2013年至2016年任職，因受賄超千萬被判刑十年半；徐郭平自2016年至2018年任職，也於2025年5月被查；2021年上任的謝正義如今同樣步其後塵。

2020年4月30日，江蘇省紀委監委消息，江蘇省政府國有資產監督管理委員會原主任周建強涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

2025年5月29日，江蘇省紀委監委消息，江蘇省國資委原黨委書記、主任徐郭平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

中央紀委監委網站7月19日消息，今年7月，中央第五巡視組進駐江蘇省，開展2個半月左右的巡視。巡視組受理信訪時間截止到2025年9月23日。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

