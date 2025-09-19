「太和智庫」遭官方取締　與落馬前國安部副部長高以忱關係密切

近日，北京民間機構「太和智庫」遭到官方取締，其被指與「落馬」3個月的前國家安全部副部長高以忱關係密切。



9月12日，北京市民政局發布公告，指太和智庫未經登記，擅自以民辦非企業單位名義進行活動，違反相關規定。

成立於2013年的太和智庫聚焦國際關係、民族宗教、教育文化、經濟、科技五個研究領域，被認為與「落馬」的高以忱關係密切，後者被稱為太和智庫創始人，也有說法指他是名譽理事長。

高以忱早前「落馬」。（Sohu）

今年6月9日，官方通報指，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任高以忱涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，高以忱生於1950年，黑龍江省人，黑龍江大學俄語系1972級畢業，曾長期在海外工作，曾任《光明日報》駐蘇聯和美國記者、國家安全部副部長（副總警監），2005年起兼任中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（610辦公室）副主任、中共中央政法委副秘書長、中央維護穩定工作領導小組辦公室副主任，任內多次以「中央部委領導」、「中央直屬機關副部長」身份出席公開活動。卸任公職後，他擔任民間學術團體中華炎黃文化研究會常務副會長、黨組書記、中華炎黃文化研究會文明傳承委員會首席顧問、中華炎黃文化研究會文明傳承委員會發起人等。