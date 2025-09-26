受賄逾3.17億　青島市人大常委會原副主任張錫君一審被判死緩

周五（26日），山東煙台市中級人民法院一審公開宣判青島市人大常委會原黨組副書記、副主任張錫君受賄一案，以受賄罪判處被告人張錫君死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；扣押在案的張錫君受賄所得財物及孳息依法沒收，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



煙台市中級人民法院經審理查明：1999年下半年至2023年2月，被告人張錫君利用擔任即墨市委副書記、副市長，萊西市委副書記、副市長、市長、市委書記，青島市四方區委書記，青島市人大常委會副主任、黨組副書記等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、土地使用權取得、職務調整等方面謀取利益，直接或通過他人非法收受、索取相關單位和個人財物，折合人民幣共計3.17億餘元人民幣，其中，1677萬餘元為未遂。

煙台市中級人民法院認為，被告人張錫君身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受、索取他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。張錫君受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，給國家和人民利益造成特別重大損失，且具有索賄情節，論罪應當判處死刑。鑒於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，具有坦白情節，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息大部分追繳到案，且有未遂情節，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。