內地外賣騎手等平台內就業人員　年入12萬以下基本無需繳納個稅

按照國務院發佈的《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》（以下簡稱《規定》）有關要求，今年10月1日起，互聯網平台企業將首次正式報送平台內經營者和從業人員的身份信息、收入信息。



《規定》還明確，互聯網平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的從業人員，依法享受稅收優惠或者不需要納稅的，無需報送其收入信息。全年來看，年收入12萬元（人民幣，下同）以下的平台內就業人員在扣除減除費用和法定的扣除項目後，基本無需繳納個稅。



2025年9月22日，山東濟南，芙蓉街夜間客流顯著回升，外賣騎手穿梭於熙攘人群。（CFP）

2022年11月11日，瀋陽，一名工作人員背着58到家平台的背包。（CFP）

吉林財經大學稅務學院院長張巍介紹，《規定》明確互聯網平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的從業人員，依法享受稅收優惠或者不需要納稅的，無需報送其收入信息。這意味着，《規定》的實施不會對各類外賣員、外賣騎手、家政人員的日常工作、收入和稅負產生影響，各類外賣騎手、家政人員也不會因此增加稅收負擔。

2025年8月27日，北京夜晚下雨，餓了麼外賣員送餐。（CFP）

2025年8月24日晚，淘寶閃購城市騎士穿新制服亮相杭州湖濱西子廊橋。（CFP）

為在《規定》實施後減輕平台內從業人員在個人所得稅預扣預繳環節的負擔，國家稅務總局專門製發《規定》的配套公告，對包括外賣員、快遞員等各類人員在內的平台內從業人員取得的勞務報酬所得，採用累計預扣法來預扣預繳稅款，即扣除20%的費用和每月5000元的減除費用後，再按3%~45%的七級累進預扣率來計算預扣預繳的稅款。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文回應，通常勞務報酬的預繳方法是按次用收入減除800元或20%的費用後，乘以20%~40%的三級累進預扣率計算預扣預繳稅款，預扣稅款會相對多一些。

2025年6月17日，上海，「618購物節」物流迎高峰，快遞員滿載快遞包裹配送。（CFP）

2025年8月25日，中國上海，一名美團外賣配送員坐在摩托車上。（CFP）

與之相比，平台從業人員新的累計預扣法不僅扣除金額高，而且適用預扣率低，明顯更為利好。按照《公告》規定的累計預扣法計算，對實際月收入在6250元以下的平台內就業人員無需預扣稅款。即便月收入高於6250元被暫時預扣了小額稅款，在次年的年度彙算時，大部分平台內就業人員還可以進一步申報享受3歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人、住房租金等扣除項目，依法申請退稅。全年來看，年收入12萬元以下的平台內就業人員在扣除減除費用和法定的扣除項目後，基本無需繳納個稅。

公告還明確，從業人員自互聯網平台企業取得的服務收入，可按規定享受增值稅小規模納稅人月銷售額10萬元以下免徵增值稅等稅費優惠政策，不需再按次申報繳納增值稅。