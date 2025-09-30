十一國慶｜內地機票預定量破1019萬張　價格持續上漲難現臨期跳水

2025年國慶長假（10月1日至10月8日）臨近，今年適逢中秋節「雙節合一」，形成8天連休，若再配合「拼假」，更可延長至12天「超長黃金周」。與此同時，內地民眾出遊熱度高漲，機票及火車票預訂火爆。然而與過去幾年不同，今年機票價格並未出現「臨期跳水」，反而持續堅挺上漲。



《中國新聞網》引述航旅縱橫平台數據，截至9月26日，今年假期國內航線機票預訂量突破1019萬張，日均較去年同期增長約6%；出入境航線機票預訂量超過169萬張，增長約12%。不少航線如北京至大理、海口至無錫等城市則餘票緊張，北京至武夷山、威海、沈陽等航班已經售罄。

北京到威海的航班已售罄。（航旅縱橫）

航旅縱橫數據顯示，北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、昆明、重慶、西安等為國慶旅遊熱門目的地前十。民航方面預計10月1日至8日執行客運航班總量達13.9萬班次，日均超過1.7萬班次，同比增長5.7%，其中國內航班增長4.9%，國際航班增長11.9%。

機票價格方面，航班管家DAST數據顯示，截至9月25日，國慶假期預售機票裸票價（不含稅及燃油基建）均價為819元人民幣，較2024年同期上漲9.1%。

今年機票平均價格為819元（不包括基建燃油），與2024年同期相比上漲9.1%。

同程旅行數據顯示，今年國慶機票呈現「首尾高、中間低」的特徵：假期首尾時段票價偏高，節中票價相對較低。有網民無奈表示：「我看的國外機票比一個月前貴了三倍。」亦有人坦言去年曾因「機票跳水」損失慘重，今年乾脆「早買早享受」。

不過，也有旅客因選擇特定航司產品反而感覺「賺了」。例如，有市民購買了價值2666元（人民幣，下同）的「隨心飛」套餐，雖然僅限乘坐晚8時至早8時紅眼航班，但對比假期北京往返廈門動輒3000元的票價，她直言：「掙了。」

遊客需求增加 航司航班供給不再大幅上漲

多名業內人士分析，今年機票價格堅挺與「超長假期」需求集中釋放有關，而航司並未大幅增加運力。且民航局年初也曾提出「規範航空運輸市場價格行為」，加上行業協會推動《自律公約》，航司價格策略更趨穩健，不再出現過往大幅臨期降價的現象。

中國民航大學民航發展政策與法規研究中心主任劉光才表示，航空公司的票價主要在主管部門的合理管理範圍內，依據運行成本、旅客的時間價值及市場競爭環境決定。隨著市場成熟，尤其在熱門或競爭激烈的航線上，航司的定價自主權更大，票價更受市場供需影響。

他指出，過往國慶前臨期「跳水」與2023年「報復性出遊」後需求趨緩、銷售不及預期有關，航司為提升客座率只能「以價換量」，加劇了市場「內卷」。隨著政策強化監管、行業進入盤整期，各航司的定價策略趨向穩健，臨期大幅降價現象不再普遍。

民航專家林智傑則指出，機票價格歸根結底由供求關係主導，即需求旺盛時票價上升，供過於求則下降。今年國慶中秋「超長假期」釋放了龐大需求，但另一方面航班供給卻未大幅增加，因此票價未現大幅波動。他認為，近年航空公司在定價策略上更能精準預判市場走勢，使票價與實際需求更貼合，即使在需求高企的長假，仍有低至五折的票價出現，但也難再重現大面積的臨期「跳水」。

除民航外，今年假期鐵路亦迎來運輸高峰。（視覺中國）

除民航外，今年假期鐵路亦迎來運輸高峰。全國鐵路運輸期為9月29日至10月10日，共12天，預計發送旅客2.19億人次。10月1日將成為客流最高峰日，長途與中短途客流交織，部份區間及時段車票幾乎售罄。根據預售規定，9月30日、10月1日及10月8日的火車票分別於9月16日、17日及24日開售，不少熱門車次在開售後即刻告罄。

即使今年假期前機票價格愈發堅挺，但也非沒有低價時期。有不少旅客為了避免高票價而選擇「錯峰出行」。去哪兒數據顯示，超三成打工人選擇「晚去晚回」，可節省逾四成票價。例如，北京至烏魯木齊航線，若10月1日出發、8日返程，總價逾3700元，但若改至10月3日出發、10日返程，僅需約1700元。