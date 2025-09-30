十一國慶｜深圳北站已提前逼爆　官方料廣東日均車流量932萬次

據《南方都市報》報道，國慶將至，9月29日，深圳北站已經提前逼爆。官方預計，國慶中秋假期及前後一天（9月30日至10月9日）廣東省高速公路路網日均車流量約932萬車次。



深圳北站提前逼爆

不少網民分享，國慶假期前的9月29日與30日，深圳北站已經人潮湧動，有人在評論區感慨人多：「好像過年了。」「我就說我在珠海怎麼哪哪都堵車！！！原來是大家提前回家了！！！」「怪不得在深圳的我搶不到票，逆天了。」「感覺比春運還多。」還有人善意調侃：「這些人都不上班麼？」

網民發帖指深圳北站人潮湧動。（截圖）

廣東省高速公路路網日均車流量約932萬車次

除卻深圳北站提前逼爆，高速公路上也已經開始堵車。還有網友稱，9月29日，夜間的深琴高速只能跑50km/h。

廣東高速公路上也已經開始堵車。（網上圖片）

據「廣東交通」預計，今年國慶中秋假期，廣東高速公路將以探親、出遊車流為主，小型客車佔比較高，預計9月30日會迎來節前車流高峰，流量約1008萬車次。

國慶中秋假期及前後一天（9月30日至10月9日）廣東省高速公路路網日均車流量約932萬車次。其中，港珠澳大橋日均車流量約2.02萬車次，虎門大橋日均車流量約16萬車次，南沙大橋日均車流量約19萬車次，黃埔大橋日均車流量約18萬車次，深中通道日均車流量約16萬車次。預計10月7日、8日迎來返程小高峰，車流量約951萬車次。

據深圳市交通運輸局預計，國慶、中秋假期高速公路離深車流量單日最高突破65萬輛。