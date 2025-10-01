基孔肯雅熱｜江門發布《告全體市民書》：假期防控不放鬆

據微信公眾號「江門發布」消息，9月30日，廣東江門市發布《告全體市民書》，指出自江門市啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應以來，在全市人民的共同努力下，基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情快速上升勢頭雖然得到初步遏制，但仍處在拉鋸戰、爭奪戰的關鍵攻堅期。市蟲媒傳染病疫情防控指揮部發布《通告》，通過建立健全蚊媒預防控制長效機制，最大限度減少蚊媒疾病對公眾健康的危害。



《告全體市民書》稱，為切實保障全市人民度過健康平安佳節，全市上下正在開展疫情防控集中攻堅行動和愛國衛生集中專項行動。在這場行動中，每個人都是主角。國慶、中秋雙節將至，全市上下要繼續繃緊防控之弦，做到假期防控不放松、滅蚊行動不停歇。

當局提到四點，包括全面消殺，同步滅蚊；徹底清積水，杜絕蚊蟲孳生；整治環境，清理死角；科學防護，防蚊叮咬。

首先要在全市統一消殺時段（早7:00-9:00、晚5:00-7:00）使用滅蚊煙片、點蚊香，配合室內外同步消殺。每晚10:30至11:00，請在樓道、陽台、地下空間等區域統一點燃滅蚊煙片，形成滅蚊合圍之勢，讓蚊蟲無處可逃。然後立即清理家中花盆托盤、空調外機、地漏、瓶罐等各類積水容器，翻盆倒罐、疏通溝渠，杜絕蚊蟲孳生環境。

再者，立即參與社區大掃除，清理樓道、屋頂、地下室、停車場等公共區域，清除雜草、垃圾和廢棄物。最後，家中裝紗窗、掛蚊帳，外出穿淺色長袖衣褲，塗抹含避蚊胺的驅蚊液，避免在蚊蟲活躍時段長時間戶外停留。

廣東江門市。（市政府官網）

《告全體市民書》提醒，基孔肯雅熱可導致嚴重關節疼痛和長期後遺症，切不可掉以輕心。國慶、中秋期間不要放松疫情防控。要做好健康監測，如果您或家人有發熱、關節疼痛或皮疹等疑似癥狀，要立即就醫。特別是國慶、中秋期間，要待恢覆健康後再考慮出行計劃。

「疫情防控沒有旁觀者、沒有局外人，每一位市民都是防控鏈條上的關鍵一環」，《告全體市民書》還表示，疫情防控是當前最重要的公共事務，絕不能心存僥幸、麻痹大意，影響防疫工作大局。對拒不配合防控措施的單位和個人，將依據《中華人民共和國傳染病防治法》《廣東省愛國衛生工作條例》《廣東省病媒生物預防控制管理規定》等法律法規嚴肅處理。