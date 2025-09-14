基孔肯雅熱｜廣東增201宗個案包括深圳廣州　多地仍處蚊媒活躍期

9月14日，廣東省疾控局通報，全省新增報告201宗基孔肯雅熱本地個案，其中深圳新增19宗個案。



據通報，2025年9月7日0時至9月13日24時，廣東全省新增報告201宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。病例分布在佛山86宗，廣州41宗，江門26宗，深圳19宗，汕頭、惠州各5宗，珠海、湛江各4宗，梅州、東莞各2宗，韶關、茂名、肇慶、河源、清遠、中山、潮州各1宗。

白紋伊蚊。（視覺中國）

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏提醒，基孔肯雅熱是經白紋伊蚊（俗稱「花斑蚊」）叮咬傳播的病毒性疾病，白紋伊蚊偏好在小型的潔凈水體中繁殖，因此清理各類容器積水，是控制疫情傳播的基礎。

康敏指出，全省近期疫情態勢總體平穩。由於輸入風險持續存在，大部分地區處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，防控工作不能鬆懈。若市民近期有基孔肯雅熱流行地區旅行史，或有明確的蚊蟲叮咬史，出現發熱、關節疼痛、皮疹等症狀，需及時前往醫療機構就診，並主動向醫生說明。