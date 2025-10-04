中印關係和緩？廣州白雲機場證實：中印直航航班本月底恢復

印度外交部10月2日表示，中國與印度將於10月底恢復直航航班，但須遵守冬季航班時間表，且具體情況取決於兩國指定航企的商業決定以及營運標準的符合情況。



據微信公眾號「白雲機場發布」10月3日的消息，印度靛藍航空宣布，加爾各答至廣州航線將於10月26日復航。航班計劃由空客A321neo執飛，每日一班，廣州進港航班（6E1703）時間清晨4時05分，廣州出港航班 （6E1704）時間清晨5時35分，以上均為北京時間。這是中印直飛航班時隔五年再次恢復。



印度靛藍航空首席執行官彼得·埃爾伯斯說：「我們很高興地宣布，印度與中國大陸之間的每日直飛航班即將恢復。隨著這一重要步驟的推進，我們正考慮恢復更多直飛中國的航班。」

印度靛藍航空公司（IndiGo Airlines）是印度最大的私營低成本航空公司，成立於2006年，總部設於新德里，IATA代碼為6E，ICAO代碼為IGO。主營國內定期航班業務，主要運營基地包括德里甘地國際機場和孟買國際機場，目前機隊飛機超過400架。據了解，印度靛藍航空公司正計劃開通新德里至廣州的航線。

有分析指，中國是印度最大的雙邊貿易夥伴，但自2020年以來，兩國之間一直沒有直飛航班。恢復直飛航班意味著，中印雙邊緊張局勢正謹慎緩和。