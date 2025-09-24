聯合國大會｜特朗普連環發砲　1小時發言罵遍聯合國歐洲及中印俄

美國總統特朗普 （Donald Trump）9月23日出席第80屆聯合國大會，他在紐約聯合國總部演說時，發表歷來最長一次講話，超時至56分鐘，當中毫不掩飾地宣揚美國的力量，並涵蓋其第二任期外交成果、批評歐洲、譏諷聯合國、甚至抱怨進場時電梯故障與提詞機失靈。其中，他先批評聯合國「只會發表措辭強烈的信件」，潛力巨大卻無所作為；他之後猛烈抨擊歐洲的移民與綠能政策，指如果不作轉向，歐洲將會「步向地獄」。



特朗普在周二的發言中抱怨聯合國未支援其結束全球衝突的努力，他抨擊說：「聯合國的目的是什麼？聯合國擁有如此巨大的潛力，但它沒有充分發揮這種潛力。他們大部分時候只是寫一封措辭強硬的信，沒有作為。」他補充指，在自己上任的短短七個月的時間內，他在沒有聯合國幫助的情況下，結束了「7場無法結束的戰爭」。

據美媒報道，特朗普在發言中多次侮辱聯合國，他嘲笑聯合國總部大樓破舊，質疑該組織的整個宗旨，吹噓自己的成就，並稱氣候變化的概念是「騙局」。 此外，他還稱在發言之前，他從聯合國得到的只是「糟糕的自動扶梯和糟糕的提詞器」。

據美媒報道，特朗普在發言中多次侮辱聯合國，他嘲笑聯合國總部大樓破舊，質疑該組織的整個宗旨，吹噓自己的成就，並稱氣候變化的概念是「騙局」。 （Reuters）

之後，他針對歐洲問題火力全開，直言「你們的國家正走向地獄」，指控歐洲國家因政治正確而未能遏止非法移民湧入，並強調「這已變得無法持續」。他呼籲，全面終結「開放邊境這場失敗實驗」，並批評部分歐洲國家未有切斷對俄羅斯能源的依賴，形同「資助自己的敵人」，他批評指這種做法「令人尷尬」。

在談及俄烏戰爭時，特朗普表示若莫斯科不願和平解決，美國已準備好實施「新一輪強大關稅」，並呼籲歐洲盟友加入一致行動。期間，他提及中國和印度，稱兩國仍在購買俄羅斯能源。