美國國會再炒「華為恐慌」　三間中企遭指控助獲先進晶片技術

美國國會一份跨黨派調查報告指出，儘管美國與盟國持續實施出口管制措施以限制中國取得先進晶片製造技術，但由於各國規範標準不一致，中國企業在去年仍成功購買近400億美元的尖端晶片製造設備。報告並點名三家與華為關係密切的中國企業，懷疑其協助華為取得受限技術。



據《法國廣播電台》報道，該份報告由美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）撰寫。報告指出，美國、日本與荷蘭三國在出口規範上存在差異，導致非美國廠商仍可向部分中國企業出售晶片製造設備，而美國企業卻被禁止出口。

據報華為準備測試下代人工智慧處理器昇騰Ascend 910D，目標是美國出口限制下，超越Nvidia H100 效能，提供國產替代方案。

根據《路透社》報道，報告顯示，中國企業在沒有違反現行法規的情況下，於去年從全球前五大半導體設備製造商購買設備總額約380億美元，較2022年增長66％，相當於這五大設備巨頭合計銷售額的約39％。這些公司包括美國的應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）與日本的東京威力科創（Tokyo Electron）。

報告警告，這些銷售正在增強中國在多項晶片製造領域的競爭力，並對全球人權與民主價值體系產生深遠影響。

美日荷標準不一 中國趁隙擴張採購

報告指出，無論民主黨或共和黨執政，美國政府始終將半導體產業視為國家安全核心領域。過去兩年，美方與盟國陸續推出多項出口管制措施，限制中國取得先進晶片與相關製造設備。然而，由於美、日、荷三國規範不一致，中國企業仍可透過日本與荷蘭廠商繞過限制，持續採購受限設備。

東京威力科創美國分公司總裁馬克·杜赫提（Mark Dougherty）受訪時表示，受到新規影響，今年對中國的銷售已有下滑趨勢，並指出「希望美日政府進一步協調出口政策」。

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

三間中國企業遭美方列為警示對象

美國議會報告特別點名三家被視為與華為關係密切、需高度關注的中國晶片製造商，包括昇維旭技術有限公司（SwaySure Technology Co.）、深圳鵬新旭技術有限公司（Shenzhen Pengxinxu Technology Co.）、芯恩（青島）集成電路有限公司（SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co.）。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）曾於去年致函美國商務部，指出這三家公司疑似暗中協助華為獲取受限技術。美國政府其後於去年12月禁止向這三家公司出口相關設備。

報告最後建議，美國與盟國應進一步強化政策協調，擴大出口限制範圍，包括禁止向中國出售可用於製造自有晶片生產設備的關鍵零組件。報告強調，如果不堵住現有漏洞，中國將在未來數年進一步縮小與西方在先進晶片製造領域的差距，削弱國際出口管制的整體效力。