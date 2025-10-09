俄企在華發「熊貓債」遇冷　西方制裁陰影令中資機構避險觀望

俄羅斯企業為尋求低成本融資，近年積極探索在中國發行人民幣計價的「熊貓債」，但受西方制裁疑慮影響，中國銀行與投資人態度謹慎，相關計劃進展受阻。據《路透社》報道，自2022年以來，尚無任何俄企成功在中國市場完成熊貓債募資。分析指出，發行雖無法律障礙，但「二級制裁」風險令市場需求明顯受限。



《路透社》引述知情人士報道，包括俄羅斯國營核能公司Rosatom、天然氣巨頭Gazprom與鋁業聯合公司Rusal等大型企業，都曾探討發行熊貓債券。然而過去一年，這些計劃幾乎沒有進展，三家公司至今亦未對相關消息作出回應。消息人士指出，儘管Rosatom本身未被美國列入制裁名單，但其高層已受制裁影響。

中國證券交易所相關人士表示，目前尚不清楚俄企具體發行計劃。多位中國境內債券投資人則對購買俄企債券持保留態度，顯示市場信心不足。

報道指出，自俄烏衝突以來，俄企已被切斷與西方資本市場的聯繫。中國方面也顯得謹慎，包括國有券商銀河證券自2022年起停止與俄方相關交易，四大國有銀行亦不願承銷此類債券。

有律師分析指出，只要發行人不在美國制裁名單上，俄企在中國發行熊貓債「並無法律障礙」，但銀行與交易員仍擔心涉及承銷與購買的潛在風險，市場需求有限，「最終能否售出仍取決於中國投資者的態度」。

統計顯示，今年前七個月，共有35家離岸公司透過熊貓債籌資1160億元人民幣，去年則為1948億元人民幣。然而，近年來俄企尚未成功進入熊貓債市場，僅Rusal曾於2017年發行過一次。

《路透社》報道指出，俄企之所以重新評估發行可能性，部分原因在於中國信評機構中誠信評已將Gazprom評為「AAA」級，為未來發行人民幣債券鋪路。

此外，有部分俄企為取得更低融資成本，考慮以商品貿易協議重組貸款。俄國評級機構Expert RA分析師指出，即便在「友好國家」框架下，「地緣政治風險依然存在，制裁可能影響中國金融基礎設施，增加債務服務的複雜性」。