78歲「中國證券教父」管金生去世　曾在「327國債事件」慘敗辭職

9日，九頌基金通過微信公眾號發布公告稱，公司近日收到公司實際控制人、執行董事管金生先生家屬的通知，管金生先生因突發疾病搶救無效，不幸於2025年10月7日與世長辭。



公開報道顯示，管金生出生於1947年5月19日，1988年他創辦萬國證券，與原君安證券的張國慶、原申銀證券的闞治東，並稱為中國證券市場的「中國證券教父」。1995年，管金生因「327國債事件」從萬國證券辭職，1997年被判處有期徒刑17年。2003年，管金生保外就醫。



78歲「中國證券教父」管金生去世。（網絡圖片）

公告稱，管金生先生作為中國證券行業的先驅，畢生致力於金融事業的創新與發展。1988年，他創辦萬國證券，開創了中國證券市場的多個先河，被譽為「中國證券教父」。

公告提到，管金生深厚的專業素養與前瞻性視野，為行業培養了大批人才，對中國資本市場的規範化、國際化進程作出了不可磨滅的貢獻。

2016年，管金生先生創立上海九頌山河股權投資基金管理有限公司，繼續投身於私募基金領域，為推動科技創新與產業升級傾注心血，為公司的發展做出了巨大的貢獻。公司全體員工向其致以崇高的敬意和衷心的感謝，對其逝世表示沈痛哀悼。

管金生（右二），攝於1990年11月26日上交所門口。 （澎湃新聞）

327國債事件面臨重大慘敗

1995年2月23日，在股市收盤前8分鐘，萬國證券為逃避誤判大勢導致的巨額虧損，利用規則的漏洞，巨量砸盤，使上海證交所代號為327的國債期貨合約的價格瞬間大幅下挫，引發市場劇烈波動。當晚，上海證券交易所經過緊急會議後宣布，當天最後7分47秒的交易無效。這就是中國證券史上著名的「327國債事件」。事件後管金生自萬國證券辭職。