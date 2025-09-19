內地知名餐飲雲海餚創始人趙晗　突發心梗去世　終年40歲

內地知名餐飲品牌雲海餚創始人趙晗，突發心梗醫治無效離世，終年40歲。



趙晗。（微博）

趙晗家屬發布的訃告稱，趙晗因病醫治無效，於周四（9月18日）下午2時43分，在昆明同仁醫院不幸病逝，終年40歲。趙晗遺體告別儀式將於周六（9月20日）11時，在昆明市殯儀館（跑馬山）慎遠廳舉行。

《瀟湘晨報》報道稱，昆明市殯儀館工作人員證實，「相關消息屬實，很多人打電話來問。」

雲海餚CEO朱海琴亦發文稱，「事情發生的很突然，謝謝大家關心。我們和大家一樣悲痛萬分，過去幾年餐飲行業經歷了很多考驗，趙晗也一直承受壓力很大。他身體昨日突發心梗，永遠離我們而去了…我會帶著和趙晗的約定，努力把雲海餚做好，實現我們共同的理想。」

公開資料顯示，趙晗1985年7月出生於雲南昆明，中國人民大學國學院首屆畢業生。2009年，趙晗創立了雲南菜連鎖品牌「雲海餚」。其以雲南新鮮食材和多元飲食文化為核心，菜品兼具健康、時尚、美味、價格適中等特點，將雲南菜帶出雲南，發展為全國知名的餐飲品牌。

趙晗致力於傳承雲南美食文化、推動雲南食材產業發展，曾獲「興滇人才獎」等榮譽。據報2025年2月，雲海餚董事會發生調整，趙晗卸任董事長及其他職務，朱海琴出任董事長兼CEO，全面負責公司決策與管理。