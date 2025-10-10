中泰美破紀錄偵破「集盛輪」海上走私毒品案 繳獲毒品4973.4公斤
撰文：許祺安
出版：更新：
今年（2025年）2月24日凌晨，中國禁毒、海警部門根據美國緝毒署通報線索，在中國南海黃岩島西南130海海里處開展執法行動，成功查獲「集盛」號運毒船，抓獲犯罪嫌疑人7名，現場繳獲毒品甲基苯丙胺4973.4公斤。
日前，中泰美「集盛輪」特大海上走私毒品案交流會在廣東省廣州市舉行，中國公安部禁毒局、泰國皇家警察肅毒局、美國司法部緝毒署代表團參加會議。
《人民日報》指出，該案創下近年亞太地區單案海上繳獲毒品量最高紀錄，是中泰美三方緝毒執法合作取得的重大成果。
本案中，泰國皇家警察與美國緝毒署聯手深入偵查，主動向中方通報海上販毒線索，中方快速反應，成功攔截運毒船並查獲毒品，為國際緝毒執法合作樹立了典範。
會議期間，三方就偵破「集盛輪」案通報各自工作情況，交流了意見建議，明確了下步工作方向。三方同意進一步加強合作，深挖打擊幕後販毒團伙網絡。
警九龍塘根德道設路障截可疑私家車檢獲毒品 揭司機被法庭通緝警旺角砵蘭街搗毒窟拘5人包括經營者 檢$2700毒品及吸食工具警機場屯門反毒品行動 拉3青年包括飛機豬 瑞士運毒返港斷正警長沙灣搗毒品倉庫 檢值13萬毒品 25歲男涉販運危險藥物被捕