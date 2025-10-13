北京急轉回應特朗普關稅威脅　學者：旨在安撫市場

美國總統特朗普威脅對中國商品加徵100%關稅、反制北京再打「稀土牌」後，北京官方10月12日批評美國有關表態是「雙重標準」，並強調中國「不願打，但也不怕打」關稅戰，但並未立刻宣布反制措施。



受訪學者分析，中國稀土新規是對美討價還價的戰略工具，同時反制美國過去20多天對華持續加碼經貿限制，但意外引發巨大負面反響。北京最新聲明旨在安撫市場而非加大對美威懾，以期月底中美領導人會談如期登場。

7月26日，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在中國與美國國旗上方。（Getty設計圖片）

中國10月9日宣布加大稀土出口管制範圍和力度，特朗普隔天在社媒發文批評北京「變得充滿敵意」，揚言沒有必要月底與中國國家主席習近平會面；他還威脅自11月1日起對中國商品加徵100%關稅，對所有關鍵軟件實施出口管制。

但特朗普隨後在白宮又告訴媒體，如果中國撤銷稀土新規，他可能會放棄大幅提高關稅的計劃，同時表示並未取消來臨的習特會。

商務部12日以發言人答記者問形式發聲明，譴責美國有關表態是典型的「雙重標準」，並指美國過去20多天出台一系列對華限制措施，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，北京對此堅決反對。

聲明稱，動輒以高額關稅進行威脅，不是與北京相處的正確之道；對於關稅戰，中國一貫立場是「不願打，但也不怕打」。

商務部發言人也為北京稀土新規辯護，指稀土出口管制不是禁止出口，只要是民用稀土的合規出口申請都可獲批，相關企業無須擔心。發言人也說，中國事先已就措施影響進行評估，「確信相關影響非常有限」。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時分析，中國商務部的最新聲明，可能是北京意識到國際社會擔憂過於劇烈的結果，「主要目的是進一步解釋，儘量去緩和（局勢），爭取做到安撫而不是威脅。」

復旦大學美國研究中心教授張家棟受訪時分析，中國把「稀土牌」作為中美元首會晤前的威懾工具和籌碼，但新規嚴厲程度讓國際社會「嚇一大跳」，特朗普的反應也超出北京預期。

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

張家棟研判，中美經貿談判仍有很大迴旋空間，「因為中美相互都能卡對方脖子。現在中美可以相互威懾，也可以相互依賴，這是基本現實。雙方一定能達成妥協，總不能因為去卡對方把自己卡死。」

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波受訪時分析，中美今年5月以來已經歷四輪高層經貿會談，相信已達成框架協議，距離解決貿易糾紛僅一步之遙。特朗普5月先放棄對華加徵高達145%關稅，表明此法不通，最新對華關稅威脅實則難以執行。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

陳波說：「在這個時間點上，如果能夠達成協議，中國能夠買美國的大豆、波音飛機等鉅額美國商品，特朗普的政治壓力一下子就能減輕不少。反過來說，如果中美到這個地步，突然又打起跟4月份一樣的貿易戰，相當於前功盡棄。」他認為，特朗普作為精明的商人，還是願意與習近平會面簽署協議。

儘管習特會大概率將在韓國舉行，但李明江研判，軍用稀土因北京稀土新規將再度成為中西方博弈點，美國和盟友未來數年可能會不遺餘力、不計成本建立新的稀土製造體系和供應鏈，解決被中國卡脖子的問題。

李明江說：「這次博弈，不可避免會加快中國跟一些國家在經貿領域的脫鉤或部分脫鉤。長遠看，這對中國稀土產業也是一個打擊，意味著以後的國際市場份額可能會減少。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

