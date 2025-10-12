中國實施最嚴格稀土出口管制　美智庫：中方有籌碼令全球企業服從

中國商務部10月9日公布加強稀土出口管制，美媒彭博社11日報道指，全球半導體供應鏈企業正準備應對中國限制稀土出口所帶來的影響。有不具名的美國晶片公司高管透露，其公司正在加緊確定哪些產品含有來自中國的稀土，並擔心中國的許可證要求會導致供應鏈陷入停頓。



圖為當地時間2022年1月5日，德國柏林，光刻機巨頭荷蘭ASML製造廠。（VCG）

報道又指，一名熟悉荷蘭光刻巨頭阿斯麥（ASML）公司情況的知情者透露，中國的限制措施可能使阿斯麥的出貨延遲數周。阿斯麥生產的晶片製造設備尤其依賴稀土，因為這些設備中包含極其精確的激光器、磁鐵以及其他採用稀土元素的部件。

知情者稱，阿斯麥正在為業務可能中斷做準備，因為中方新規要求外國企業再輸出含有中國稀土的產品前，須事先獲得中方批准。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

美國一家大型晶片公司的高管稱，其公司仍在評估中國管制措施的潛在影響，但目前最明顯的風險是晶片供應鏈中至關重要的稀土磁鐵價格將會上漲。

另一家美國晶片公司的高管透露，公司正在加緊確定哪些產品含有來自中國的稀土，並擔心中國的許可證要求會導致供應鏈陷入停頓。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦物問題主任巴斯卡蘭（Baskaran）指出，這是中國迄今實施的最嚴格出口管制措施。中方顯然擁有足夠的手段和籌碼，讓不僅是美國企業，連全球企業都必須服從。