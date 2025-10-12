美對華造船等領域啟動301調查　商務部：中方反制是必要被動防禦

10月12日，商務部新聞發言人就近期中方相關經貿政策措施情況答記者問。有記者就美國將於10月14日對相關中國船舶征收港口費，且中方已宣布了相應反制措施等相關事項提問。



商務部發言人表示，4月17日，美國貿易代表辦公室宣布了對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，將於10月14日起對相關中國船舶征收港口費。美方的做法嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，是典型的單邊主義行為。中方已多次表示強烈不滿、堅決反對。

2021年10月22日，中國建造的首艘大型郵輪H1508，在中國船舶集團（CSSC）旗下上海外高橋造船有限公司的船廠建造。（Getty）

中美倫敦經貿會談以來，中方一直與美方就上述措施進行磋商溝通，就301調查報告中對中方的無端指責向美方提供了書面回應，並就雙方可在相關產業開展合作提出建議。但美方態度消極，執意實施上述措施，並於10月3日發布公告，明確對中方船舶收費的具體要求。

發言人強調，中方為維護自身正當合法權益，不得不採取反制措施，依據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規，決定對涉美船舶收取船舶特別港務費。中方的反制措施是必要的被動防御行為，旨在維護中國產業和企業正當權益，也為了維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。希望美方正視自身錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。