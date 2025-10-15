緬北魏家犯罪細節曝光：自成政軍商鐵三角　創武裝暴力管控模式

內地公安部公開中緬警務執法合作取得重大戰果。緬北果敢「四大家族」犯罪集團已全部進入司法程序，其中近期已對魏家、劉家犯罪集團專案提起公訴。

以電信網絡詐騙為經濟命脈的地方武裝犯罪集團，在權力基礎和犯罪手段上各有不同，10月15日，《央視新聞》起底緬北果敢魏家犯罪集團，看魏家自成體系的政、軍、商「鐵三角」如何被中國警方擊破。



《央視新聞》起底緬北果敢魏家犯罪集團。（央視新聞）

2025年9月24日，在魏家犯罪集團被依法公訴前，公安機關最後一次提訊魏家犯罪集團主要頭目魏懷仁和犯罪集團骨幹、魏懷仁的外甥陳大衛。就在他們歸案前不久，魏懷仁幾乎已經完成他的政治鋪路，等待家族二代成員順利接手果敢其中一個邊防營的軍權，繼續延續魏家對緬北軍事武裝的絕對掌控。

陳大衛交代，當時監察委員會本來有5個委員，「有的年紀大了要退下來，讓我們年輕的補上去」，監察委員會辦公室曾收到任命文件，他擬任監察委員會候補委員，監管果敢地區的邊防軍。

被培養成家族接班人的陳大衛。（央視新聞）

在緬北，政治根基的深淺和家族產業的興衰是共生共榮。早在15年前，魏家初登政治舞台後，就迅速從政、軍兩界分別入手，老二魏超仁曾擔任緬甸聯邦議會議員，魏懷仁依仗軍權在握，也順理成章地成為果敢地區的核心掌權者。

魏懷仁交代，自己是緬政府任命的邊防部隊監察委員會主席，他任命二哥的兒子魏青海、其子魏青松當邊防部隊監察委員會委員，「在果敢，我就是邊防部隊的最高首長，在老街發生沖突、人被打死的這種重大事項，都得跟我匯報」。

魏超仁曾擔任緬甸聯邦議會議員。（央視新聞）

福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫介紹，在「四大家族」中，魏懷仁有國家授權的邊防營，屬於有編制的武裝力量，而其他家族屬於自發組建、自己籌錢、自己買武器、自己招人來充實武裝，保護園區。

「手裏的槍」即「絕對的話語權」，是魏家在緬北立足和橫行的「底氣」。通過廣泛涉獵博彩、色情等產業，在攫取巨額財富完成原始積累的同時，魏家還借助網絡時代的傳播特點，利用各大社交媒體營造虛假繁榮，以緬北遍地是黃金、處處有太平的假象，吸引大量中國公民前往「淘金」。

魏懷仁有國家授權的邊防營，屬於有編制的武裝力量。（央視新聞）

2017年前後，當大批詐騙集團開始向緬北轉移後，魏家也一邊大肆修建電詐園區，吸引電詐金主入駐並直接參股詐騙窩點，提供一切必要服務和武裝保護；一邊巧立名目四處伸手，除了收取高額租金之外的人頭稅、治安費、物業費等等，還帶頭進行所謂的「資源交易」。

魏懷仁提到，對於詐騙公司而言，中國籍員工是最重要的資源，一個中國籍員工的買入價格，從最早的2萬元漲到了30幾萬元，「在詐騙窩點的中國人，如果想回家就得交幾十萬元的贖金，老闆才肯放人」。

魏家向金主收取人頭稅、治安費、物業費等等。（央視新聞）

詐騙園區受害者。（央視新聞）

表面上，魏家領受政府俸祿、保衛邊境安全，私底下則動用國家機器、維護家族利益。魏家不僅深度參與緬北詐騙集團的運營，更利用邊防部隊和私人武裝的捆綁交織，率先「創立」對電詐園區實施武裝暴力管控的模式，被其他各大家族效仿演變，逐漸在當地形成惡劣的犯罪生態，將藏身於果敢的電詐園區推向了世人眼中的「血色緬北」。