盤據緬北果敢實施電詐　緬北四大家族魏家魏懷仁等3人被提起公訴

10月11日，福建省泉州市人民檢察院經依法審查，對長期盤踞緬北果敢，依託武裝力量，大肆實施針對中國境內公民的電信網絡詐騙等犯罪的魏懷仁犯罪集團首要分子魏懷仁（外文名WAI SAN）及其他重點涉案人員，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境罪、敲詐勒索罪等向福建省泉州市中級人民法院提起公訴。



據此前《香港01》整理資料，除了「明家」這一新勢力家族之外，以「白家」、「魏家」和兩個「劉家」組成的緬北「四大家族」，盤踞果敢多年，掌握着當地的經濟命脈、軍事資源。有內媒指控，他們均不同程度地牽涉電信詐騙產業。



魏懷仁被帶至中國受審。（人民公安報）

白家在深圳受審 明家11人被判處死刑

據深圳市中級人民法院官微消息，2025年9月19日至22日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理了白所成、白應蒼等21名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、組織、強迫賣淫、非法拘禁、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、走私、販賣、運輸、製造毒品、幫助毀滅、偽造證據一案。

2024年1月30日，在緬甸內比都國際機場，緬甸警方依法向中國公安移交緬北電訊詐騙重大犯罪嫌疑人白所成。（新華社）

《新華社》報道，9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判明家犯罪集團案。對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告人判處死刑，緩期二年執行；對羅建章、邱智等11名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告人判處二十四年至五年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。