王世堅｢從從容容游刃有餘｣爆紅　國台辦樂見：解決台灣問題的定力

「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，由大陸音樂博主王搏改編的《沒出息》在海峽兩岸爆紅，而這首歌的「原唱」正是民進黨政客王世堅，其本人亦對此回應稱「歎為觀止」、「充滿生命力與創造力」。

周三（10月15日），國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，樂見這樣自然、有趣、快樂的兩岸民間互動交流。他又稱，「從從容容游刃有餘」是大陸對台工作和解決台灣問題上的定力。



國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

陳斌華首先表示，「對於這首歌曲和歌曲影片中的人物，我不作評論，只評論這個現象。」自己也看了很多版本的《沒出息》，兩岸網民的創造力確實讓人驚嘆。

陳斌華說，這個現象之所以能夠出現，一是因為兩岸同胞同文同種，都能理解那幾個成語的意思，找到玩梗的點；二是容易結合自身際遇、時事熱點，抒發情感共鳴。

王世堅金句被改編成洗腦神曲《沒出息》，在兩岸爆火。（影片截圖）

陳斌華表示，看到很多評論，比如，有些人認為「匆匆忙忙、連滾帶爬」寫出了人到中年的忙亂，也有些台灣網民表示，正是「台灣這些沒出息的政治人物，讓台灣的前途連滾帶爬」。

陳斌華續指，再如，對於「從從容容、游刃有餘」，有些人認為表達了淡定從容的人生態度，也有些人用來形容大陸方面對台工作和解決台灣問題上的定力。「總之，我們樂見這樣自然、有趣、快樂的兩岸民間互動交流。」

王世堅回應被網絡改編成《沒出息》。（網上圖片）

據早前報道，這段改編自民進黨民意代表王世堅的質詢金句的音樂影片《沒出息》，取材自王世堅的質詢經典語錄，「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。睜眼說瞎話，你在哽咽什麽？你在哭什麽啊，沒出息！」

歌曲因搭配上洗腦的旋律和王世堅怒斥的畫面，在海內外影片平台爆紅。同時還掀起二次創作熱潮，網民陸續推出「搖滾版」、「煙嗓版」，更稱王世堅是「被政壇耽誤的靈魂歌手」。

對於意外成為「神曲主角」，當事人王世堅看到這首「神曲」後，大笑表示，「網絡世界實在太神奇，充滿生命力與創造力，各類人才、天才、鬼才層出不窮，我真是嘆為觀止。」