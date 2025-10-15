鑽探深度破10000米！　中國地球深部能源探索領域邁關鍵一步

周三（10月15日）9時16分，位於四川省劍閣縣的中國石油深地川科1井鑽探深度突破10000米。這一地質條件極其複雜、鑽井難度極高的深地「超級工程」已鑽穿23套地層，深入5.4億年前的震旦系地層，首次進入四川盆地深部「無人區」，標誌着中國在地球深部能源探索領域邁出關鍵一步。



中國地球深部能源探索邁出關鍵一步。（央視新聞）

據央視新聞報道，深地川科1井所處區域7000米以下即進入未知地層，鑽探猶如「開盲盒」；井下超過200攝氏度的高溫讓金屬鑽具「像面條一樣柔軟」，地層壓力超過130兆帕，相當於指甲蓋大小的區域承受着十幾頭大象的重量；傳統觀點認為8000米以下地層高溫高壓難以成藏，是油氣勘探的禁區，但分析從地下9500多米深處取出的震旦系岩心後得到「有孔、有洞、有縫隙，儲層發育良好」的結論，證實了四川盆地在接近萬米的深層仍具備優越的儲集條件，揭示出該區域廣闊的勘探前景。

四川盆地天然氣資源量和產量均位居全國第一，但地質結構極其複雜。面對超深、超大井眼尺寸、超高溫、超高壓等挑戰，中國石油叠代升級特深層鑽井技術，攻克了高效破岩、鑽具安全、井控安全、防斜打直、井筒清潔、井壁穩定等世界級難題，並圍繞深地鑽完井全鏈條技術攻關設立多項重大科技專項，成功研製15000米智能鑽機、隨鑽測量儀器、抗高溫油基鑽井液等10多項技術成果。

深地川科1井於2023年7月正式開鑽，是四川盆地首口萬米科學探索井，承擔探索地球科學認知盲區、鍛造深地大國重器、打造油氣勘探開發原創技術策源地等重大任務。