涉嫌受賄、濫用職權　山東省政協原常委王建祥被捕

山東省政協原常委王建祥（正廳級）涉嫌受賄、濫用職權一案，由山東省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，山東省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對王建祥作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，王建祥1959年11月出生，山東青島人，1982年12月加入中國共產黨，1978年2月參加工作，省業餘大學文化程度，在職研究生學歷，工商管理碩士。

王建祥曾任山東省青島市市南區區委常委、政府副區長，青島市委建設工委委員，青島市建委副主任、黨組成員，青島市市北區區委副書記、區政府區長。

2015年11月，王建祥任青島市委常委、青島市西海岸經濟新區工委書記、青島經濟技術開發區工委書記。2020年1月，王建祥被選舉為山東省政協常委，後卸任。

2025年3月31日，中央紀委國家監委網站發布消息，王建祥涉嫌嚴重違紀違法，接受山東省紀委監委紀律審查和監察調查。

2025年9月24日，中央紀委國家監委網站發布消息，王建祥被開除黨籍。

通報稱，王建祥喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金和消費卡，長期無償借用管理服務對象車輛，接受可能影響公正執行公務的宴請；組織原則缺失，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，利用職權為親屬經營活動謀取利益；干預和插手市場經濟活動；貪欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、土地使用權獲取等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，違規決策，造成巨額經濟損失。

王建祥嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予王建祥開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。