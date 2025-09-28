農業農村部原部長唐仁健受賄2.68億　一審被判死刑緩期兩年

據央視新聞報道，2025年9月28日，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判農業農村部原黨組書記、部長唐仁健受賄一案，對被告人唐仁健以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的唐仁健犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部份繼續追繳。



經審理查明：2007年至2024年，被告人唐仁健利用擔任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任，廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席，中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，甘肅省委副書記、省長，農業農村部黨組書記、部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣2.68億余元。

長春市中級人民法院認為，被告人唐仁健的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於唐仁健受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部份受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部份已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

據悉，長春市中級人民法院於2025年7月25日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人唐仁健及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，唐仁健進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾四十余人旁聽了庭審。