何衛東、苗華被開除黨籍軍籍　官媒：郭伯雄、徐才厚流毒發酵變異

中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華等9人，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍。官媒《解放軍日報》周六（10月18日）發表評論文章稱，這再次表明黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。



何衛東。（新華社）

文章表示，身為黨和軍隊的高級幹部，上述9人背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任，嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級幹部形象造成極大損害。給予他們開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴，是深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的重要舉措，是純潔黨的肌體、純潔部隊、純潔高級幹部隊伍的必然要求，人民軍隊必將更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力。

文章稱，腐敗是黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安。黨的十八大以來，在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，全軍和武警部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，以整風精神推進政治整訓，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，重拳懲貪肅腐，決心之大前所未有，力度之大前所未有，新時代政治建軍取得歷史性成就。實踐充分證明，如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有新時代人民軍隊偉大變革。

文章指出，軍隊是拿槍桿子的，是執行黨的政治任務的武裝集團，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石。人民軍隊越反腐越堅強、越純潔、越有戰鬥力。何衛東、苗華、何宏軍等人的腐敗問題是郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，當前反腐敗鬥爭是黨的十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化。對何衛東、苗華、何宏軍等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。

苗華。（國防部）

文章稱，對這些腐敗分子的嚴肅懲處，是軍隊反腐敗鬥爭不斷向縱深推進的重大勝利，是黨和人民軍隊有力量的重要體現。在強軍興軍的重要歷史當口，及時把隱藏的毒瘤隱患清理掉，是為強固軍魂、勝戰打贏排雷清障，去腐的速度越快，生肌的速度就越快，強軍事業發展就越有可靠保證。

文章強調，人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污，必須堅定不移把反腐敗鬥爭進行到底。軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，帶頭加強思想改造和政治鍛造，牢固樹立馬克思主義世界觀、人生觀、價值觀，解決好理想信念、黨性修養、官德人品等思想根子問題，切實回答好入黨為什麼、當官幹什麼、身後留什麼等基本問題，勤撣「思想塵」、多思「貪欲害」、常破「心中賊」，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線。