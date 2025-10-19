習近平就村山富市逝世向石破茂致唁電：｢村山談話｣的精神應當恪守

日本前首相村山富市10月17日逝世，享嵩壽101歲。央視報道，國家主席習近平19日（周日）就村山富市逝世向日本首相石破茂致唁電，對村山富市逝世表示哀悼，向遺屬表示慰問。



圖為2015年7月23日，日本前首相村山富市於東京發表演講，反對安保法案。 （新華社）

習近平指出，村山先生是日本富有正義感的政治家，也是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業。1995年村山先生作為時任日本首相就歷史問題發表正式談話，承認並深刻反省日本侵略戰爭和殖民統治歷史，向受害國道歉。「村山談話」的精神應當恪守。希望日方同中方相向而行，以史為鑒、面向未來，維護雙邊關係政治基礎，攜手全面推進中日戰略互惠關係發展。

據早前報道，村山富市1994年6月至1996年1月出任首相，在二戰結束50周年、即1995年時，他在「村山談話」中明確稱「沉痛反省」和「由衷歉意」，承認日本過去實行錯誤國策而走上戰爭道路，重申日本必須為過往的侵略行為反省。

日本前首相村山富市2015年3月接受傳媒訪問（Reuters）

村山富市1924年3月3日出生於大分市，1938年到東京生活，二戰時被徵召入伍並派駐到熊本。戰後於明治大學畢業，返回家鄉大分後加入日本社會黨，展開政治生涯。他曾出任大分市議員、縣議員，更於1972年首次出戰眾議院選舉時成功躋身國會，並於1994至96年期間擔任首相，2000年退出政壇。

他在發表「村山談話」前不久，曾在訪華時成為首位到訪盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館的日本在任首相，留下「正視歷史，祈日中友好、永久和平」題詞。

2017年，在12月13日中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」當天，他在內地官媒《人民日報》發表文章，題為〈以史為鑒，才能面向未來〉，指日本一些政客不斷在歷史問題上作出錯誤言行，傷害中國等亞洲國家人民的感情，使日本無法取信於亞洲各國。

他並提及日本執政自民黨有意修改憲法第9條，亦即「放棄發動戰爭權利」，村山富市視此條文為日本和平宣言，萬萬不能修改，稱此百害而無一利。