全球最快動車組CR450開展運用考核　明年將在成渝中線全面測試

《央視新聞》報道，被稱作「全球最快高鐵」的CR450動車組，正在滬渝蓉高鐵開展運用考核。



全球最快動車組CR450正在開展運用考核。（央視新聞）

「十四五」期間，中國加速織就交通「經緯網」，已擁有世界最大的高速鐵路網、高速公路網和郵政快遞網，綜合立體交通網總里程已超過600萬公里。

目前，中國國家綜合立體交通網的主骨架結構已經基本貫通。由6條主軸、7條走廊和8條通道組成的國家綜合立體交通網主骨架結構，連接了全國80%以上的縣級行政區，服務全國90%左右的經濟和人口總量。

2021年，「十四五」規劃102項重大項目之一的CR450科技創新工程啟動，去年年底，CR450動車組樣車發佈，目前已完成在不同速度、不同場景中的多項試驗。試驗期間，CR450動車組跑出了動車組單列時速453km、相對交會時速896km的最新紀錄。

全球最快動車組CR450正在開展運用考核。（央視新聞）

全球最快動車組CR450正在開展運用考核。（央視新聞）

目前，被稱作「全球最快高鐵」的CR450動車組，正在滬渝蓉高鐵開展運用考核。

據介紹，「運用考核」通俗地說，就是「刷里程」。因為從去年底樣車下線以來，它就一直在進行各種的達標考試，經過一輪又一輪的周考、月考、期中考，已經交出了時速450km的答卷，各項指標都已經合格，但是考試還得繼續，因為按照技術要求，CR450要在指標合格的前提下，跑夠60萬km，才能夠載客運營。

從起步到提速至時速350km，CR450隻需要4分40秒，而此前正在運行的時速350km復興號動車組則是需要6分20秒，提速的周期縮短了100秒。中國鐵道科學研究院的相關負責人透露，明年將會在成渝中線展開更接近運營條件的全面測試。