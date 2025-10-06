中企在歐首條高鐵　匈塞鐵路塞爾維亞段通車　首都至邊境僅79分鐘

據深圳特區報報道，由深圳總部企業中建科工旗下中建鋼構參建的匈塞鐵路塞爾維亞諾蘇段，已於當地時間10月3日正式建成通車。至此，匈塞鐵路塞爾維亞段實現全線開通，將首都貝爾格萊德至邊境城市蘇博蒂察的通行時間，從原本超過5小時大幅壓縮至最快1小時19分鐘。值得關注的是，這也是中國企業在歐洲建設的首條高鐵。



已完工的Km117維爾巴斯特大橋鋼桁梁（深圳特區報）

開通當日，塞爾維亞總統武契奇、中國駐塞爾維亞大使李明等中塞兩國政要、企業和媒體代表等乘坐列車，從首都貝爾格萊德市到達蘇博蒂察市。

武契奇在通車儀式上特別感謝了中國，表示：「特別感謝我們的中國朋友沒有他們，我們不可能取得這麽大的成就。」他同時高度評價合作夥伴在塞爾維亞數年間建成鐵路等重要基礎設施。他還在社交媒體發文稱，當日舉辦的通車儀式標志著貨運線路正式開通，客運線路將於10月8日正式投入運營。

李明亦在講話時表示「匈塞鐵路自2017年動工以來，中塞兩國建設者們歷經8年艱苦奮鬥，今天終於夢想成為現實。」他指出，匈塞鐵路是一條友誼之路，是新時代中塞命運共同體的生動體現，將在兩國關系的歷史上留下光輝印記。

據中國鐵路國際有限公司介紹，匈塞鐵路塞段線路全長183.1公里，設計時速200公里，由中國進出口銀行提供融資。全線通車後，乘坐火車從貝爾格萊德到達蘇博蒂察的時間從5個多小時縮短至79分鐘。

據悉，項目北起匈牙利首都布達佩斯，南至塞爾維亞首都貝爾格萊德，全長341.7公里。其中塞段於2017年正式開工，塞爾維亞境內貝爾格萊德至諾維薩德段已於2022年3月19日開通運營。總部位於深圳的中建鋼構則主要負責匈塞鐵路諾蘇段三個標段（K81標段、K110標段及K117標段）的鋼桁架橋及接觸網鋼結構的施工任務。

據深圳特區報報道，為了保證項目鋼構件質量，中建鋼構項目構件製造廠嚴格執行歐盟標準，挑選具備歐標資質的焊工團隊，層層把關、精益求精，逐一破解部份截面過小、箱體空間狹窄等製造難題。

2023年12月，匈塞鐵路K81標段、K110標段鋼桁架橋順利完成頂推並落梁；2024年2月，K117標段鋼桁架橋主體竣工，半年內將一座座鋼鐵巨橋順利建成。

頂推完成的Km81+644鋼桁梁橋

作為匈塞鐵路單體噸位最大及跨度最大的橋梁，Km81標段鋼桁架橋單體噸位近1300噸，頂推施工距離超150米，頂推最大跨徑46米，施工難度大，系統同步控制精度要求高。項目團隊使用國產化率達100%的頂推技術，將同步控制與液壓頂推雙重結合，再加上限位器精準監測，保證了橋體移位穩妥、對孔準確。

面對施工場地狹小、場地松軟泥濘、冬季氣溫低等諸多挑戰，項目團隊精心策劃，研讀規範，多方引進資源，內外溝通協調，通過優化工序和調配資源提高協作效率，嚴格按歐盟EXC4等級施工，滿足原材追溯、焊接工藝、外觀標準等嚴苛要求，最終如期完成三個橋段的鋼結構工程施工。