嫦娥六號月壤發現CI型隕石殘留物　有助解釋月球水來源

中國科學家在對嫦娥六號2克月壤樣本的科學分析中，識別出來自CI型碳質球粒隕石的撞擊殘留物，而此前在月球樣本中檢測到的具有正氧同位素特徵的水，很可能來自這類隕石的撞擊貢獻。

該成果已於北京時間10月21日凌晨3時發表於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。



《新華社》報道，研究人員介紹，隕石被譽為「太陽系的信使」，是研究行星形成和演化歷史的重要對象。但由於地球大氣層和地質活動的影響，絕大多數隕石難以完好保存，尤其是CI型碳質球粒隕石，在地球隕石記錄中占比不足1%。而月球因缺乏大氣和地質活動，成為保存隕石撞擊痕跡的「天然檔案館」。

科研人員在嫦娥六號月壤樣本中，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物。（央視新聞）

由中國科學院廣州地球化學研究所徐義剛院士等組成的團隊，通過對嫦娥六號2克月壤樣本的科學研究，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物。科研人員指出，這些碎片是CI型碳質球粒隕石母體撞擊月球表面，發生熔融後快速冷卻結晶的產物。該研究系統地建立了識別地外樣本中隕石物質的方法。

研究人員表示，此前在月球樣本中檢測到的具有正氧同位素特徵的水，很可能來自這類隕石的撞擊貢獻。（央視新聞）

CI型碳質球粒隕石的母體小行星主要分布在外太陽系，富含水和有機質等生命關鍵物質。研究人員提出，該發現不僅表明外太陽系物質可以向內太陽系遷移，還對解釋月球表面水的來源具有重要意義。

研究人員表示，此前在月球樣本中檢測到的具有正氧同位素特徵的水，很可能來自這類隕石的撞擊貢獻，這也為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。