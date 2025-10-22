學者：北京為高市早苗劃出中日關係「歷史」「台灣」兩道紅線

日本自民黨總裁高市早苗10月21日當選為日本憲政史上首位女首相，中國外交部當天敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。



受訪學者認為，北京表態明顯為高市早苗劃出中日關係的兩道紅線，預計下來將「聽其言觀其行」，重點關注她是否以首相身份再提「台灣有事就是日本有事」，以確定對日關係走向。

中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上應詢時表示，注意到高市早苗當選新首相的選舉結果，並指這是日本內部事務。

郭嘉昆強調，中日兩國互為近鄰，北京在中日關係上的基本立場一貫明確，「希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎，全面推進中日戰略互惠關係。」

台灣政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉接受《聯合早報》採訪時指出，高市早苗上台前強調日本再軍備化、正式參拜靖國神社、把「台灣有事就是日本有事」寫入本國重要政治文件，讓北京對日本新政府高度警惕。

他分析說：「從北京這次的發言看，第一個很明顯就是把未來中日關係的紅線劃出來，希望高市在這個框架下跟中國互動。第二個就是對高市期待並不高，無論是她過去以來的從政生涯，或是她的發言，跟台灣一些比較密切的互動，都讓北京非常擔憂。」

李世暉預期，北京中規中矩表態後「可能再聽其言觀其行，逐步調整中日關係的交流步驟。」

高市早苗(左)10月4日當選第29屆日本自由民主黨總裁。圖為今年4月，賴清德接見訪台的高市早苗。

上海東亞研究所副所長、中華全國日本學會理事包承柯受訪時則說，儘管北京第一時間表態慎重，但「如果右翼的高市早苗擔任首相後，在歷史問題上、台灣問題上製造麻煩，我相信中國政府會拿出更堅定的態度來表示。」

高市早苗被視為代表日本極右翼政治勢力，有「日本特朗普」「女版安倍」之稱，每年固定參拜靖國神社三次，包括春秋兩場例行大祭，以及二戰日本戰敗周年紀念日。她擔任內閣部長時，在今年8月15日日本戰敗80周年紀念日也都不例外。

儘管高市早苗放棄本月17日至19日秋祭期前往參拜，改為向靖國神社供奉祭品，北京仍提出嚴正交涉。日本共同社20日分析，歷史問題恐將為高市早苗政府埋下隱患，前任石破茂時期維持穩定的近鄰外交可能因此蒙上陰影。

包承柯分析，高市早苗在參拜靖國神社問題上轉向謹慎，主要受制於國內中間力量的政治壓力，以及國際社會的反應。「在（韓國APEC峰會即將舉行）這個節骨眼上，她自己政局未穩，如果急於冒進去參拜挑釁，在國際上引起批判和抵制，對日本政府形象和日本外交都將是巨大打擊。她沒有選擇去參拜，應該是符合日本利益。」

共同社本月報道，高市早苗正尋求月底在韓國APEC峰會上，與中國國家主席習近平首次會晤。

韓國慶州APEC將於今年10月31日登場，圖為領導人峰會場館。

包承柯分析，中國政府展現積極姿態希望加強對日關係，「如果日本不挑釁中國核心利益，有（APEC）這樣的一個機會，中國領導人沒有理由不同日本政府領導人見面。但現在問題是時間很緊。」高市上台後外交政策走向未明之際，北京也需要進一步觀察。

李世暉則預期高市的外交優先事項，是以「安倍路線繼承人身份」與美國總統特朗普首會，目前並不急於會見習近平。

對於中日關係前景，李世暉分析，安倍的地緣戰略包括兩部分，以印太框架確立日本區域安全角色，同時支援全球化跟自由貿易。如果高市繼承安倍路線，可能在安全上對華強硬，經貿上與中國保持正常互動，「中日之間在全球化議題上也許有一些可以談判的基礎。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

