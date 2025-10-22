高市早苗就任日本首位女首相　將強化日美同盟及優先應對經濟問題

日本新任首相高市早苗10月22日表明，將優先應對經濟問題，暫不考慮解散國會。她還稱，要加強與美國同盟關係，保障國家利益，相信美國在對華戰略方面，日本是不可或欠缺的夥伴。她說︰「日美同盟是為日本外交與安全基石，我國對美國很重要；從美國角度來說，不論是對華戰略，還有印太戰略，我們被視為不可或缺的夥伴。」



日本執政自民黨總裁獲臨時國會推舉為首相的高市早苗周二晚到皇宮覲見日皇德仁，並從前首相石破茂接過任命書。

成為日本史上首位女首相的高市與一眾內閣成員影合照。內閣另有兩名女性大臣，包括站在她後面的財務相片山皋月，以及第四排的經濟安全保障大臣小野田紀美。其他重要官員包括內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎、總務相林芳正。

圖為2025年10月21日，自民黨總裁高市早苗現身國會眾議院，等待首相投票結果。（Reuters）

高市早苗表示︰「對於籌組新內閣耗時過長，我謹向大眾表達誠摯歉意。」

報道指，高市早苗旨在通過儘快廢除臨時汽油稅並提高國民的年收入門檻，應對物價上漲，並正計劃在周五與國會發表施政講話，下一步還將為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下周來訪日本，與為在馬來西亞和韓國的外訪做準備。