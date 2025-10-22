聯手對抗特朗普貿易戰？據報中日韓就三邊貨幣互換進行談判

10月22日，香港《南華早報》援引一名知情人士透露，中國正與日本和韓國就建立三邊貨幣互換機制的可能性進行談判，以加強區域金融安全網，並在美國總統特朗普發起貿易戰的背景下深化經濟合作。報道著重強調，日韓兩國均為美國的盟友國家。

消息人士稱，中國人民銀行行長潘功勝上周在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織和世界銀行秋季年會期間，與日本銀行行長植田和男以及韓國銀行行長李昌鏞就此問題進行了討論。

中日韓三國央行總裁會面。（中國人民銀行網站）

「他們一直在推動三方合作，談判已持續一段時間。」這名不願透露姓名的消息人士表示。《南華早報》稱，中國人民銀行方面尚未回應置評請求。

據中國人民銀行網站消息，10月15日，第十四屆中日韓央行行長會議在華盛頓舉行。日本銀行行長植田和男主持會議，中國人民銀行行長潘功勝和韓國銀行行長李昌鏞出席會議。會上，各方就近期經濟金融形勢等議題交換了意見。第十五屆中日韓央行行長會議將由韓國銀行於2026年舉辦。

《南華早報》指出，貨幣互換機制是各國央行之間常用的一種提供本幣流動性的工具，在多邊機構救助行動之外，它還可以在債務危機期間提供金融支持。

這項政策討論，是在中方長期推動人民幣國際化的背景下展開的，旨在對沖美元影響，並推動中日韓三國自由貿易協定的達成。中日韓這三個東亞經濟體，合計佔全球經濟總量的四分之一。

韓國和日本雖然都是美國的「親密盟友」，但也都受到了特朗普高額關稅的衝擊。按2024年的貿易額計算，韓國和日本分別是中國的第四大貿易夥伴和第六大貿易夥伴。

目前尚不清楚，中日韓三邊貨幣協議將如何達成，以及它是否會納入「清邁倡議」框架。「清邁倡議」是2000年5月東盟十國與中日韓（10+3）財長在泰國清邁簽署的區域性貨幣互換協議，旨在通過共同外匯儲備基金解決成員國國際收支和短期流動性困難，包含擴展東盟原有貨幣互換機制及建立中日韓與東盟國家雙邊互換協議兩部分內容。

在即將舉行的東盟峰會和亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，可能會就此類合作展開更多討論。

《南華早報》稱，另一名知情人士透露，貨幣互換的討論一直在進行中，但最可能的結果是中日韓三國分別達成雙邊協議。

中國與韓國簽署的為期五年的貨幣互換協議總額為4000億元人民幣，該協議將於本月到期。中方於2024年10月與日本銀行簽署了一項為期三年的雙邊貨幣互換協議，總額為2000億元人民幣。

日本和韓國之間的貨幣互換機制，則於2023年12月恢復，規模為100億美元（約合712億元人民幣），為期三年。

中國人民銀行（央行）。（視覺中國）

上周，中國人民銀行行長潘功勝出席第52屆國際貨幣與金融委員會會議，並在提交的一份聲明中警告稱，加強全球金融安全網可謂「迫在眉睫」，並指出貿易緊張局勢正在削弱全球金融穩定。

截至今年9月底，中國已與全球32家央行簽署了貨幣互換協議，總額達4.5萬億元人民幣，其中包括與歐洲中央銀行續簽的3500億元人民幣本幣互換協議，以及上周在華盛頓續簽的與冰島為期五年的35億元人民幣本幣互換協議。

據報道，中國人民銀行宏觀審慎管理局的一名官員上周在接受英媒採訪時表示：「中國人民銀行建立的本幣互換網絡，已成為全球金融安全網的重要組成部分。」

這名未具名官員補充說：「未來，央行將逐步擴大本幣互換合作範圍，重點深化與經貿聯繫密切的國家和地區的合作，有效利用互換資金，增加流動性供給，促進貿易和投資便利化。」

據外交部網站消息，今年3月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席第11次中日韓外長會時表示，當前，百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，地緣政治衝突加劇，開放指數不斷下滑。中日韓作為亞太重要國家和全球重要經濟體，應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟環境，推進普惠包容的經濟全球化。要積極帶動地區合作發展，共同支持東盟共同體建設，打造更多「中日韓+」合作項目，以三方合作的生機活力為東亞合作發展注入強勁動力。要踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，共同維護地區和平和世界安寧。要發揚重信守諾的東方傳統，堅持獨立自主、團結自強，把亞洲的命運掌握在自己手中。

本文獲觀察者網授權轉載

