湖北啟動國有「三資」改革　提出國有資產盡可能證券化

據湖北省人民政府網，中共湖北省委副書記、省長李殿勳10月16日在武漢市調研國有「三資」管理改革並召開推進會部署安排重點任務。

他說，要進一步深化認識，更加深刻把握「一切國有資源盡可能資產化、一切國有資產盡可能證券化、一切國有資金盡可能杠杆化」三項原則，更加科學運用「能用則用、不用則售、不售則租、能融則融」四種方式，進一步推動全省國有「三資」管理改革取得更大成效。

《湖北日報》10月18日刊登題為《湖北多地國有「三資」改革啟動沉睡的資源》的文章。

文章稱，國有「三資」，是指國有資源、國有資產、國有資金。資產，主要指實物、股權、債權、特許經營權、未來收益權等五類資產；資源，主要指國有礦產、林業、水利、能源、土地、資料等六類資源，具有運營屬性，是政府與市場有效銜接的關鍵；資金，主要指趴在賬上的「閒置和低效」兩類國有資金。

文章稱，深化國有「三資」管理改革、加快建設大財政體系，是提高國有經濟運行效率的內在要求，也是應對當前穩增長、防風險、保民生的關鍵支撐。

文章稱，國有「三資」改革，如同給沉睡資源施行「煉金術」，不少地方取得了初步成效。讓沉睡資源變活資本，湖北深入推進國有「三資」改革，不斷彙聚高品質發展的新動力。

中國地方政府去年舉債規模達9.8萬億元（人民幣，下同），創下歷史新高，其中61%的舉債資金用於「借新還舊」。

據《彭博社》報道，知名經濟學家李稻葵今年2月份建議，中央政府應接管至少20萬億元的地方政府債務，加快清理地方政府資產負債表的步伐，以騰出空間支持消費者支出並強化經濟。

經歷了新冠疫情和基建投資熱潮，地方政府正面臨沉重的債務負擔，許多地方政府正採取拖延支付供應商款項、扣發公務人員工資等措施，對整體經濟造成傷害。

李稻葵估計，地方政府拖欠承包商和公務員的總款項達10萬億元，相當於去年中國國內生產總值的7%。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

