中國製造業連續15年全球第一　對國內外市場意味著什麼？

10月20日，國家統計局發佈數據顯示，初步核算，前三季度國內生產總值1015036億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。前三季度經濟運行穩中有進，高質量發展取得積極成效。其中，全國規模以上工業增加值同比增長6.2%。



2020-2024年，我國製造業增加值從26.6萬億元增長到33.6萬億元，「十四五」期間製造業增加值增量達8萬億元，對全球製造業增長貢獻率超過30%。中國製造業增加值佔全球比重已接近30%，總體規模連續15年保持全球第一。

中國製造業增加值在2010年超過了美國，首次登頂全球第一，佔全球比重約為19.4%。之後不僅年年保持第一，而且全球佔比繼續上升，目前已接近30%。

一、中國製造業的全球份額

製造業評估的數值有幾種，按產值算就是製造業總產出，中國2024年份額是31.6%。按增加值算，中國2023年份額是28.8%。

聯合國工業發展組織（UNIDO）在2024年10月發佈的《工業化的未來》報告中稱，2000年中國工業增加值佔全球比例只有6%，在2030年將升至45%，相當於美國、日本、德國三國總和的2.3倍。這個45%的估算有些粗略，聯合國報告往往用一些簡單的數據處理辦法，比如假設指數或線性增長趨勢能一直延續，並不是很精細的研究。但中國佔比的上升趨勢應該是有的。

我國定義的第二產業包含四類產業：製造業，採礦業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，最後是建築業。工業是前三者之和，不含建築業。2024年中國發電量約10.1萬億度，佔全球總量的32.3%，高於第二至第五名國家之和。大致可以認為，工業與製造業相關數據，無論是按產值還是按增加值算，中國全球佔比就是約30%，用產值算高一些，用增加值算低一些。

需要注意，以上都是以美元匯率折算的，人民幣匯率明顯低估了。如果人民幣大幅升值，中國佔比就會輕易上升。中國製造業產品以數量計，佔到全球50%以上很常見，如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、化纖、造船、空調、彩電、冰箱、手機、電腦、工業機器人、光伏產品、新能源車。這些是大類製造業產品，全球行業影響力較大，很容易被說成是產能過剩。中國塑料製品、打火機、紐扣等「小商品」全球佔比也很高，門類更多，但關注較少，順差或過剩引發的爭議不多。

麒麟9000晶片。（視覺中國）

而汽車、芯片、化工等大類產品，中國以數量計的產出只有全球的30%-35%，就成為重點發展目標。例如，2024年中國汽車（含乘用車與商用車）產量3128萬輛，佔全球的33.8%，以數量計都只有三分之一，以產值、增加值計更低，出口就有高速增長的動力。2024年出口汽車641萬輛，出口額1171億美元，進口70萬輛，進口額432億美元，順差739億美元。由於有較大順差，相比之前的大逆差，可以認為汽車行業全球競爭力還行，但需要擴大份額。

2024年中國芯片產量約4250億顆，全球約1.2萬億顆，中國佔比約35%，但這種估算突出了芯片封裝出貨，不太合理。業界認為晶圓加工是最核心環節，2024年底中國大陸芯片廠的等效8英寸晶圓產能已達每月860–885萬片，全球佔比約29%。這個佔比本就不高，再考慮產值、增加值就更低，芯片甚至成為最大逆差來源：2023年逆差為2134億美元，2024年為2261億美元，2025年上半年為1009億美元。芯片是正宗的製造業，理論上應該是我們擅長的，卻出現了如此大規模的逆差，充分說明了行業的落後，是最受關注的大類製造業部門。

另外一個較為特殊的行業是紡織業，是多個資源貧乏的發展中國家的吃飯行業。2024年我國服裝出口額1591億美元，全球佔比約30.7%，穩定在30%。以數量計，中國年產服裝700多億件，行業認為佔全球一半以上沒問題。由於單價高的品牌服裝改到越南、孟加拉國等國出貨，影響了中國服裝出口額全球佔比。700億件裡內銷500億件，佔比高達70%，內需市場並不小。

通過以上列出的數據，對我國製造業現狀，可以得出一些結論：

第一，新世紀以來，我國製造業上升動能極為強勁。目前大部分大類製造業行業產出，以數量計全球佔比達到50%以上，以產值、增加值計也在30%以上。芯片、大飛機等少數行業存在嚴重短板，但製造業整體上在全球優勢明顯，短板也在快速進步。我國出口競爭力強勁，會在全球有一定製造業實力的國家中引發嚴重憂慮，但很受其它國家歡迎。

第二，我國製造業產出主要是內銷，不到30%出口。2024年製造業產值94萬億，出口25.45萬億，製造業出口額以25萬億估算，佔總產值的26.6%。因此，在全球來看，2024中國出口額（含服務）佔GDP的比例只有26%，與美國、日本相當，遠小於歐洲國家的50%以上，有些小國甚至高到100%以上。

這說明，中國製造業出口與內需並無矛盾，國外有需求就出口，但國內需求更多，誰要就給生產，產能是夠的。從各國的出口佔GDP比例來看，中國合理的發展方向是出口更多，而不是內銷更多。中國只佔全球人口的六分之一，卻消費了全球大部分價格最低、性能最優的製造業商品，而國外還有極多人口與中國人的消費水平差距很遠，積極進口中國商品有自然動力，或者想拉中國公司去設廠。

第三，我國製造業引發的全球不平衡，並不是因為出口多，而是進口實在高不上去了，就以巨額順差的形式表現出來，與美國的巨額逆差對應。上圖藍線為美國逆差，紅色是中國順差，各自成為全球主要的逆差國和順差國，數額遙遙領先後面的國家。

2025年前8月，中國貨物貿易順差7853.4億美元，全年將破1.2萬億美元，佔全球GDP的1%。但這並非因為中國不願進口，中國已經是多種資源產品、農產品全球佔比50%以上的最大買家，在鐵礦石、大豆、榴蓮等多種資源產品上的大買家地位極為重要。巨額順差的主要原因是，各國製造業產品相對中國沒有競爭力，商家不可能違背經濟原理去進口製造業商品，不少國家的商品被發現了質次價高的本質。

這些數據與結論，如全球製造業份額、巨額順差、成因，對中國內部、外部都產生了極大的影響。中國製造業已經發展到了相當的高度，對中國經濟、全球經濟的運行產生了原理級別的衝擊。中國製造業商品出口，並非只是在WTO或美國安排的國際貿易秩序中賺錢活動，而是像「房間裡的大象」一般，對全球貿易產生了根本性影響，引發了巨變。

二、中國製造業對全球經濟的影響

根據我國製造業以上幾個特性，可以判斷，我國製造業競爭力繼續擴大沒有問題。我國科技水平、生產規模、基建配套、產業齊全、資金實力、綜合成本都在全球有極大優勢，還在補足短板。印度、越南等被勉強推出的競爭對手，在產業規模上難以與中國相比，其製造業發展受到資源、能源、基建、資金的諸多限制，競爭力不會太強。

印度、東南亞等國家組裝成品內銷或出口顯示了較強實力，但多年實踐下來，其效果是對中國逆差大增。2025年前8月，印度從中國進口商品825億美元增14.5%，出口135億美元降1.5%，逆差690億美元增17%；越南從中國進口1276億美元增22%，出口350億美元增7.8%，逆差759億美元增39.8%。一個大變化是越南將超過印度成為我國第二大順差來源。

現在一個擔心是，全球生產商將組裝產線的零部件製造環節，也轉移到印度、越南、墨西哥等國，一層層深入轉移。美國與相關國家正在就此事發力，如墨西哥將對中國汽車等產品加關稅到50%。即使最極端的情況，對美國順差全部消失，對印度、越南、墨西哥的順差也全沒了，四大順差國全部歸零，也只減少了一半不到的順差。因此，中國對全球巨額順差是不可撼動的，這是製造業發展到極致的效果。

實際上，由於我國汽車、新能源、電力、通信、手機、醫藥等影響極大的產業還在全球擴大市場，可以有信心認為，中國製造已成為許多國家的經濟基礎，特別是發展中國家。中國向歐美發達國家的出口受干擾較多，一些轉口國成為博弈焦點。但我國已形成獨立拉動一帶一路國家以及非洲、拉美地區經濟發展的能力。前8月對非洲出口1407.98億美元，增長24.7%，進口812.5億美元，增長2.3%，順差595億美元創新高；對一帶一路國家出口1.27萬億美元增8%，進口0.87萬億美元增2%，順差4060億美元。

從外部意義來說，中國發展製造業出口換資源進口、賺外匯這些原始目的，早已實現了。現在中國是眾多資源的最大買家，資源進口能力很難再大幅擴張了，不是沒錢進口，一半以上都是中國買了，還怎麼發展？

2023年，中國進口17.99萬億元人民幣，同比下降0.3%；2024年，進口18.39萬億元，同比增長2.3%；2025年，前8月進口12.13萬億元，同比增長2.1%。順差連年大增，主要原因是出口增長潛力極大，雖遭到打壓仍頑強增長；而進口增長潛力相對小，雖努力尋找花錢機會仍增幅不大，除非模仿發達國家製造業外遷，這又是政策明確否定的方向。

但中國順差大增，也有很大問題。賺取的順差，往往不是為國內經濟服務，反而是在賬上空轉，或者跑到海外去活動。有段時間各地煤老闆賺了很多錢，跑北京買房，卻不在本地投資消費，這個現象在外貿領域也出現了。

近年來中國順差大幅增長，外匯儲備卻穩定保持在3.0-3.2萬億美元，直到2025年8月才升破3.3萬億美元。這個現象背後有兩個重要原因，都與外貿有關，一是不少外貿交易改以人民幣進行，根據央行數據，2024年貨物貿易中人民幣跨境收支佔比約30%，這些外貿活動不會賺外匯，對外匯儲備無影響。再一個原因是不強制結匯，不少企業賺了美元等外匯，但大量沉澱在商業銀行或境外賬戶，不再換匯進入央行資產負債表。

不少外貿企業的順差無論是人民幣還是外匯，往往都存在銀行賬戶裡不動，既不投資也不消費，對國內經濟活動幫助不大。這些錢並未消失，有的學者攻擊說「萬億美元外逃」，過於聳人聽聞，真正通過地下錢莊等非法渠道外逃的不多，不會超過順差的5%，金融監管能力是足夠的。但資金趴在銀行不動，住戶銀行存款每年增長14-17萬億，其中有不小部分是外貿部門賺取的，這也是個問題。

2025年10月9日，圖為比亞迪Seal U運動型多用途（SUV）油電混合車輛。（比亞迪英國官網）

因此，我國製造業出口形勢不錯，應對美國與不少國家貿易壁壘的能力很強，順差不斷大幅增加。這從經濟統計數字上拉動了GDP增長，但尚未廣泛形成內外聯動的經濟活力，而是以產能、市場份額、銀行資金的形式，儲備了幫助內部發展「勢能」。我們繼續發展出口仍然有理由，但不要只看到順差大增就覺得好。順差大，對本國經濟發展不會沒好處，要把「勢能」發揮出來，一些顧慮正在消除，動能在形成，比如港股、A股逐漸有些吸引力了。

另一個不太容易看出來的外部影響是，人民幣國際化有進展。從SWIFT份額來看會以為在倒退，2010年人民幣進入SWIFT份額統計時不到0.1%，2024年7月達到峰值的4.74%，排名第四。但2025年人民幣份額不斷下跌，5月跌到2.89%了，後面也沒起來，低於日元和加元退到第六去了。

另一方面，CIPS（跨境人民幣支付系統）的支付數額增長很好，2020-2024年處理金額分別為45、80、97、123、175萬億人民幣，年均增長40%，2025年前5月繼續增長30%。這說明CIPS正在與SWIFT脫鉤。

CIPS以前處理人民幣轉帳，基本都由SWIFT提請求，2023年有90%操作是這樣的。但俄國被美歐踢出SWIFT後，中國開始繞過SWIFT轉人民幣。2025年官方披露與SWIFT重疊率降至30%左右，七成交易通過CIPS自帶報文完成，不再進入SWIFT統計。這導致SWIFT裡人民幣份額跌到不如加元了，實際是人民幣不和SWIFT玩了。

繞過的辦法不難，截至2025年6月，CIPS直參行突破170家，覆蓋186個國家和地區；境外直參佔比過半，包括中東、東盟、非洲等地銀行，它們可用CIPS專線對華收付人民幣，無需再發SWIFT報文。這些國家對中國製造有真實的需求，也向中國出口資源，很願意用人民幣收錢與支付。在這個動力幫助下，CIPS的「去SWFIT」動作進展很順利。

因此，中國製造業的強大，讓中國商品在全球大賣、巨額順差無法避免。現在又影響到了金融領域，人民幣快速在國際上形成了支付體系。

展望未來，中國製造在全球前景無限廣闊。沒別的，就是最簡單的做生意的道理。賣家東西最好最便宜、什麼都有、態度也最好，買家為什麼要拒絕呢？

想用本國商品，或者害怕中國強大的，會搞一些噁心招數。但美國都搞成這樣了，也沒阻止中國出口與順差大增。就算美國忽然所有生意全部不做了，也沒什麼大事。4月已經攤牌了一次了，顯然是中國底氣要足得多。

全球越來越多國家會放棄幻想，不再企圖阻止中國製造業發展，而是接受現實，將中國製造當成一個基本存在，應對挑戰、利用好處。

三、中國製造業對國內經濟的影響

中國製造業的強大，出現了一些世界經濟歷史上從未有過的跡象，引發了思維混亂，主要是本國有較大規模的產能擴張、內卷通縮問題。由於美歐在攻擊中國產能過剩，這進一步造成了混亂。一些基本概念，內部外部，不易厘清。

首先，外國攻擊我們產能過剩，唯一的意思是中國出口產品搶了他們的生意。如果中國產品質量不行，產能過剩很多，出口也沒人要，那外國不會有任何意見，還會很開心。因此，當外國攻擊中國「產能過剩」的時候，要堅決頂回去，堅決要求自由貿易。

但是在內部，我們自己說產能過剩的時候，意思要複雜得多。由於不少行業製造業規模已經大到全球50%了，有的甚至90%以上，不能用一般的經濟原理來考慮，市場經濟原理都被扭曲了。需要想想，製造業在經濟中是什麼作用，回到本原思考。

從最長遠的預期來說，如果考慮將來的全世界需求，產能還有擴張空間，算「提前建設」。但已經發生了一個質變，就是相比將來中國的需求，產能真的已經夠了，增長空間不大了。例如中國的房地產需求，肯定不可能再回到2021年的高點。2021上半年，TOP100房企銷售額均值693億，2025年上半年已經跌到183億，只有26%了。

在2020年以前，我們還沒有認識到這一點，人口還在增長，直覺以為隨著經濟增長，內部商品需求也會不斷上升，許多行業都是這種假設。直覺是，經濟增長會讓群眾收入上升，會有更多人買得起房子、車子、高檔白酒。

過了幾年來看，這種假設並不成立。群眾收入是有增長，但是預期卻變了，對於商品的需求忽然就劇烈變化了。房地產比較極端，是建築業商品，但不少製造業商品也出現了需求見頂的跡象。

需求見頂，是常見的，也是正常的。比如白酒是輕工製造業，需求2016年就見頂了，到2024年大幅下滑了70%。如果人們想喝酒，供給是充足的，有的非常便宜，5-30元一斤，品牌還不錯，不會有喝不起的問題。從製造角度，「白酒自由」已經有了，不可能生產不出足夠的酒，最高能生產1300萬噸，遠遠超出需求。甚至高端白酒的產能都是充足的，現在茅台不搶手了，出現了散瓶市場價格下降現象，從過去3000元以上跌到1800元。當然有些想喝茅台的人會覺得貴，但這不是生產能力問題，是價格問題。即使以後群眾因為喜事連連，對高檔白酒需求大增，酒廠的供應能力也不會有問題。

茅台生肖系列酒。（貴州茅台）

我們發現，不少製造業行業進入了這個狀態，還有更多行業要進來。銷售起起落落，但是生產能力都不會有問題。由於大規模生產非常複雜，「產能」這個詞都變異了。有時行業認為現有的生產線才算產能，但如果設備供應沒有問題，能快速搭出產線，一旦需求出現，產能會迅速上升。這個能力只有中國具備，市場反應極為迅速。

可以說，對於內需，中國製造業生產能力基本足夠了。越來越多行業，永遠不會有短缺問題，需求一出立刻滿足。從生產角度來說，這在全球是非常幸福的狀態，別國很羡慕。世界歷史上就沒有這種事，工業化社會，生產問題不存在了？

要注意，這不是傳說中的「共產主義」，它還是市場經濟的。給錢才給貨，不給錢不行。但好處是給錢真有供給，多少需求都接得住。在經濟學上，類似現象叫「供給彈性大」，只要價格略高於邊際成本，企業就能在極短時間內無瓶頸地擴產，供給量對價格變動反應非常靈敏。

中國這邊離奇的是，供給彈性大到離譜了。不用掙錢，有訂單虧錢也能大幅擴產，「長坡厚雪」佔領市場份額！虧錢不要緊，可以先融資貸款頂上，好日子在以後。甚至沒訂單，預計後面有訂單，也兇猛擴產，份額至上。這是中國特色，快魚吃慢魚，大魚吃小魚，各省都目光長遠、大幹快上。

本來這種事，有一種經濟學現象能治——過熱通脹。你擴產，就要搶設備資源，別人也擴，就會供給不足，生產資料價格大漲，技術人員工資大漲，PPI通脹。然後加息，企業資金成本上升，不敢幹了。有時需要到外國買設備，外面不擴產，這邊動不了。

但是，隨著中國不少行業產業鏈完全打通，這事就不是經濟學了，成了物理學。物理上看，很多行業資源充足。底層物質無非就是礦產原材料，加工出來的金屬、化工產品，還有物質轉化需要的能源，這些都供應充足；生產管理上需要素質足夠的工程師和工人，也是夠的。技術突破的好處是，它開發了就在那，技術不會用了就沒了，還越用越好。

如果國產技術沒有完全突破，就還是會卡住，如某個東西要靠進口，得靠經濟學大幅加價，讓別人加大力度生產。如果所有技術都突破了，就沒有經濟學了，反而會出怪事。有些行業頭部企業需求大，就叫供應商降價，每年必須降10%！大客戶買得多要求降價，是正常的，供應商降價但賺得更多，算友好協商分錢。但不是這情況，是鏈主評估行業，覺得要降價搶佔市場，還能逼迫供應商降價，讓供應商把壓力傳導出去，整個行業都大搞降本增效。最後是管理人員、技術人員累得賊死，對著原材料、能源、生產線拼命想招優化提升效率，有低成本國產機器趕緊用，代替工人。

這就是席捲眾多行業的內卷現象。內卷這個詞早就有，但缺少行業細節。有陣子大家更關注教育內卷，小孩被逼得無效刷題，不符合學習規律了。但在製造業上，不是這回事，降本增效從生產技術進步角度來看，速度驚人。不少行業技術加速突破，國際上碾壓對手。有時看製造業，還覺得這樣卷有好處。比如說新能源車形勢一片大好，迭代速度快，半年一款車，外國兩年一款車。甚至行業內部工人收入還有上漲，因為降本增效主要是搞產線優化以及壓迫供應商。

所以，中國全球唯一地通縮了，是眾多行業大搞降本增效的結果。CPI已經轉正，PPI連續35個月為負，2025年8月同比下降2.9%。用簡單的經濟學供求曲線解釋不了，35個月連續下降，離譜了。硬要解釋，就是「供給彈性極高」、「內外需求同步收縮」、「預期負反饋」，很多現象複合在一塊。

個人認為不用搞得太複雜，微觀就是兩個關鍵因素。一個是政府支持企業貸款撐生產，要份額不顧利潤；再一個是拼命降本增效，市場原理說低價比高價好，降價就有份額。典型如汽車與光伏，降價幅度驚人。這兩個現象，相當長時間市場無法自動糾正，出現了市場經濟失靈。很難讓地方政府放棄一個GDP、稅收與就業的主力企業，多半還是有真有技術的，沒法決策，只會去搞貸款撐住；市場歡迎性能提升、價格下降的產品，跟不上的真會被淘汰，幹不好被卷死沒人同情。這樣，各省都貸款撐企業；產業鏈上企業都大搞降本增效。製造業競爭氣氛空前緊張，社會感覺不太好。

要解決問題，就抓這兩個事。第一個事，各省誰也不服誰，不可能解決問題，需要中央部委層面的統一協調，多個行業發起反內卷，閉門開會商量辦法。大家都知道這麼下去不是辦法，各行業根據具體情況想辦法。如商量出些錢，讓條件差的別幹了退出。發達國家是資本主義是殘酷競爭，行業出清，企業出問題立刻牆倒眾人推，銀行不理，馬上倒閉被合併整合。中國是有中國特色的社會主義市場經濟，需要各方協商，而非誰也不死地漫長等待。

第二個事，降本增效、低價致勝搞過頭了，這種「市場經濟」有害，監管得想辦法。降本增效是對的，同樣性能低價勝高價，原則上都是對的。但要看運行效果，實踐中發現有害，一定是幹過頭了。如有些供應鏈上企業不是自願降本增效的，本來想過得舒服點，讓員工有時間戀愛生育；但鏈主來逼迫了，只得對自己狠、對上游狠。這種事超出了「正常商務談判」，逼近「濫用相對優勢地位」甚至「縱向壟斷」。2025年6月，國家市場監管總局在光伏、汽車兩大行業約談後公開表態：對「以低於成本價銷售」「拖欠帳款」「統一要求供應商降價」等行為，將依據《反壟斷法》《價格法》《公平競爭審查條例》進行重點核查。

很多製造業領域還有別的微觀問題，如芯片業出現過較大的腐敗問題，需要分別治理。這是製造業大發展以後，雖然在全球有極強競爭力，總體是好事；但在內部出了不少市場經濟失靈的問題，無法自發解決，需要「看得見的手」來整頓行業。

製造業存在的微觀運行問題，主要是行業內部的事，不宜高估對全社會的影響，不會一抓就靈了。製造業和全社會的關係，也很重要。實際上製造業就業大約1.3億人，全部就業2024年是7.34億人。全國第三產業就業人員約為3.59億人，佔全體就業人員的48.8%。農業就業就有1.7億人，佔比22.2%比製造業還多，依靠農業科技與強大的製造業，支撐了全球最強的農產品供應體系。

製造業強大，可以支持農業、工業、建築業、服務業發展。製造業基本不再短缺，但不是說沒有發展，各行各業會不斷對製造業提出各種各樣需求，只不過這些需求會被快速滿足。

因此，製造業是基礎，但基礎已經打得很牢了，在中國各領域裡，發展成就很大。從提升經濟總量，維持經濟中高速增長、提升經濟質量等宏觀需求來看，其它領域的短板更大，特別是第三產業。

如在製造業支撐下，中國發電量高速增長，還在向清潔能源轉型。社會要從30%的電氣化率，到2060年達到66%，這有許多轉型需要做。足夠強大製造業的本身，是基礎，支撐各製造業門類生產，數量與質量。但如何製造，要製造什麼，是生產型服務業決定的，這是第三產業，還有很大發展空間。

就如電的生產是產業基礎，各行各業如何使用電很靈活，現在說人工智能也是電的角色。中國製造業發展到現在的程度，也可以當作電一樣的基礎了。解放生產力，不是靠生產更多的電、堆積GPU算力、堆積製造業產能，需要解放思想，智慧地找到用好電力、人工智能、製造業生能力的辦法，更好地服務中國社會、人類社會。

本文獲觀察者網授權轉載，作者為陳經。

