四中全會｜發布會解讀四中精神：明確「十五五」經濟社會發展目標

10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。10月24日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。《香港01》全程直播。



中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊；商務部黨組書記、部長王文濤；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮出席新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。

中央政策研究室主任江金權在中共中央10月24日舉行的新聞發布會上說，黨的二十屆四中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。

江金權指出，《建議》共15個部分、61條、分為三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述「十四五」時期中國發展取得的重大成就、抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。

10月24日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。（影片截圖）

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀在中共中央10月24日舉行的新聞發布會上說，《建議》明確「十五五」時期經濟社會發展主要目標，主要包括七個方面：一是高質量發展取得顯著成效，二是科技自立自強水平大幅提高，三是進一步全面深化改革取得新突破，四是社會文明程度明顯提升，五是人民生活品質不斷提高，六是美麗中國建設取得新的重大進展，七是國家安全屏障更加鞏固。

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀。（影片截圖）

國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔在中共中央10月24日舉行的新聞發布會上說，《建議》把「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的第一條，部署四方面重點任務，可以從「固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效」來把握。

國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔。（影片截圖）

科技部黨組書記、部長陰和俊在中共中央10月24日舉行的新聞發布會上說，為加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，《建議》從四方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關；二是推動科技創新和產業創新深度融合；三是一體推進教育科技人才發展；四是深入推進數字中國建設。

科技部黨組書記、部長陰和俊。（影片截圖）

雷海潮：建設生育友好型社會；推動老有所養，老有所為

國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。（影片截圖）

國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮在中共中央10月24日舉行的新聞發布會上說，在促進人口高質量發展方面，《建議》重點部署三方面工作。一是建設生育友好型社會。明確倡導積極婚育觀，優化生育支持政策和激勵措施。二是推動老有所養。健全養老事業和產業協同發展政策機制。優化基本養老服務供給，發展醫養結合服務。三是推動老有所為。穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，優化就業、社保等方面年齡限制政策，積極開發老年人力資源，發展銀髮經濟。

王文濤：讓中國大市場成為全球創新的應用場，既重視『中國經濟』也重視『中國人經濟』

商務部黨組書記、部長王文濤。（影片截圖）

商務部黨組書記、部長王文濤在10月24日舉行的新聞發布會上說，關於「十五五」時期對外開放工作，《建議》從四方面作出重要部署：積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」。

王文濤指出，要把中國大市場優勢充分發揮出來，讓中國大市場成為全球創新的應用場；要讓中國大市場成為全球大機遇，讓外資願意來、留得住、發展好，共享中國新機遇。

王文濤強調，有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境佈局，「我們既看GDP也看GNI，既重視『中國經濟』也重視『中國人經濟』。」

中央政策研究室主任江金權。（影片截圖）

中央政策研究室主任江金權指出，《建議》圍繞堅持和加強黨中央集中統一領導、營造風清氣正的政治生態，作出了一系列戰略部署：完善黨中央重大決策部署落實機制，確保上下貫通、執行有力；堅持正確用人導向，堅持把政治標準放在首位，樹立和踐行正確政績觀，完善幹部考核評價機制，調整不勝任現職幹部，推進領導幹部能上能下常態化；統籌推進各領域基層黨組織建設，增強黨組織政治功能和組織功能，發揮黨員先鋒模範作用；鍥而不捨落實中央八項規定精神，狠剎各種不正之風，推進作風建設常態化長效化；堅定不移反對腐敗，完善黨和國家監督體系，加強對權力配置、運行的規範和監督。