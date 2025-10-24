習近平親自指導　中共中央：十五五是2035現代化戰略「關鍵時期」

中共中央於今（24）日公布《中國共產黨關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》），明確提出「十五五」時期中國經濟社會發展的主要目標，強調高品質發展、科技自立自強與國家安全屏障等七大方向，並將建設現代化產業體系列為首要戰略任務。



中共中央強調，《建議》明確「十五五」時期經濟社會發展主要目標，涵蓋七個方面，包括高品質發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、進一步全面深化改革取得新突破、社會文明程度明顯提升、人民生活品質不斷提高、美麗中國建設取得新的重大進展，以及國家安全屏障更加鞏固。

中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀在新聞發布會上表示，《建議》清晰界定「十五五」規劃的目標方向，特別是在高品質發展、科技創新和改革深化上將作為政策重點。

首要任務：建設現代化產業體系

國家發展和改革委員會黨組書記、主任鄭柵潔在中共中央新聞發布會上指出，《建議》將「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」列為戰略任務第一條，並部署四方面重點工作，「可以從『固本升級、創新育新、擴容提質、強基增效』來把握」。

鄭柵潔表示，《建議》提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，「將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場」。

他進一步指出，《建議》前瞻布局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。「這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一個中國高技術產業。」

習近平全程指導起草 發揮決定性作用

中共中央政策研究室主任江金權則表示，本次《建議》的起草是在黨中央領導下進行的，「習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用」。

江金權指出，《建議》共15個部分、61條，分為三大板塊。第一板塊為總論，闡述「十四五」時期中國發展取得的重大成就，以及抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義與總體要求；第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措；第三板塊則主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。

布局2035現代化戰略關鍵時期

江金權強調，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政的一條重要經驗，也是中國特色社會主義的一項政治優勢。「黨的二十大確定到2035年基本實現社會主義現代化，『十五五』時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。

他表示，制定「十五五」規劃建議，是為了系統謀劃該時期的經濟社會發展，「是實現黨的二十大描繪的宏偉藍圖、分階段有步驟推進中國式現代化的需要，是有效應對複雜嚴峻外部環境新變化、在激烈國際競爭中贏得戰略主動的需要，也是深入推動高品質發展的需要」。