四中全會通過「十五五」建議　李家超：香港會找準優勢主動對接

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（二十屆四中全會）今日（10月23日）於北京閉幕，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（「十五五」建議）。行政長官李家超表示，「十五五」建議為國家未來五年的發展作出了頂層設計和戰略擘畫，對香港有重大影響和啓示，香港會在國家發展藍圖中找準優勢定位，主動對接「十五五」規劃港澳篇章，把握國家發展帶來的重大機遇，在國家發展大局中發揮自身的獨特優勢。



10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

四中全會公報指出，全會高度評價「十四五」時期國家發展取得的重大成就，並提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標。全會強調，要團結起來為實現「十五五」規劃而奮鬥；促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體。

10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（鄭子峰攝）

李家超表示，四中全會是在國家「十四五」規劃收官、「十五五」規劃謀篇布局的關鍵節點召開的一次重要會議，意義重大。香港在「十四五」時期積極融入國家發展大局，發揮着聯通世界的「超級聯繫人』和『超級增值人」的重要角色。「十五五」時期對國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業十分關鍵，也正值「一國兩制」實踐邁入新階段、香港加快實現「由治及興」的重要時期。香港會在國家發展藍圖中找準優勢定位，主動對接「十五五」規劃港澳篇章，把握國家發展帶來的重大機遇，在國家發展大局中發揮自身的獨特優勢。

2021年8月23日，特區政府在政府總部舉行「十四五規劃」宣講會。（資料圖片）

李家超又表示，香港社會各界要認真學習好和貫徹好二十屆四中全會精神，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，在國家不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面的進程中履行香港責任、把握香港機遇、作出香港貢獻。