四中全會｜科技部：開發高端算力晶片　5年後中國實力再上一台階

周五（24日）上午，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。科技部黨組書記、部長陰和俊表示，會聚力開發新的模型算法、高端算力晶片。他又指，相信經過未來五年的奮鬥，中國的科技實力又將邁上一個大台階



陰和俊介紹，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》從4方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關。完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加大長期穩定支持。強化科學研究、技術開發原始創新導向，產出更多標誌性原創成果。

二是推動科技創新和產業創新深度融合。統籌國家戰略科技力量建設，增強體系化攻關能力。強化科技基礎條件自主保障，完善區域創新體系，加快重大科技成果高效轉化應用，加強知識產權保護。強化企業科技創新主體地位，支持企業牽頭組建創新聯合體、承擔更多國家科技攻關任務。培育壯大科技領軍企業，支持高新技術企業和科技型中小企業發展，提高企業研發費用加計扣除比例。培育創新文化，營造具有全球競爭力的開放創新生態。

三是一體推進教育科技人才發展。建立健全一體推進的協調機制，強化規劃銜接、政策協同、資源統籌、評價聯動。圍繞科技創新、產業發展和國家戰略需求協同育人，加快建設國家戰略人才力量。以創新能力、質量、實效、貢獻為評價導向，深化項目評審、機構評估、人才評價、收入分配改革。

四是深入推進數字中國建設。建設開放共享安全的全國一體化數據市場，促進實體經濟和數字經濟深度融合。加快人工智能等數智技術創新，強化算力、算法、數據等高效供給。全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業。

「我們相信，經過未來五年的奮鬥，中國的科技實力又將邁上一個大台階，科技創新引領新質生產力、促進高質量發展將取得更大成效，為中國式現代化建設提供更加有力的支撐。」陰和俊說。

科技部黨組書記、部長陰和俊。（北京日報）

關於科技投入，陰和俊表示，重視和加強科技投入是世界各國的普遍共識，尤其是發達國家。中國政府也高度重視，黨的十八大以來，中國科技投入無論是總量、還是強度，都實現了快速增長。當局堅持「四個面向」，發揮新型舉國體制優勢，著力提升科技投入效能。一是聚焦國家戰略需求，加強科技資源統籌。在重點行業和領域實施一批重大科技項目，加強關鍵核心技術攻關；不斷提高基礎研究投入比重，鼓勵原始創新，為高質量發展提供科技支撐。二是堅持多元投入，增加科技資源供給。持續加強財政科技投入，激勵企業加大研發投入，大力發展科技金融，鼓勵引導社會資本支持科技創新。三是強化監督管理和績效評價，確保科技資源高效利用。不斷加強科技經費監管，建立健全科技活動分類評價體系，推動科技資源開放共享，讓寶貴的科技資源發揮最大效益。

陰和俊介紹，關於人工智能。中國政府高度重視人工智能，持續營造良好的創新生態，推動人工智能加快發展。一是人工智能科技創新不斷取得新突破。持續加強人工智能戰略研究和科技攻關，在基礎大模型、人形機器人等領域形成一批具有國際影響力的創新成果。二是人工智能產業規模和質量快速提升。截至2024年底，人工智能企業總數超過4500家，產業規模不斷壯大，協同創新產業生態正在加速形成。三是人工智能賦能經濟社會發展成效顯著。「人工智能+」已深入製造、金融、醫療等重點行業領域，形成經濟增長新引擎。

他表示，下一步，當局將認真貫徹落實《建議》要求，持續加強「十五五」人工智能頂層設計和體系化部署。一是繼續加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，聚力開發新的模型算法、高端算力晶片，不斷夯實人工智能發展的技術根基。二是深入實施「人工智能+」行動，推動人工智能與科技創新、產業發展、消費提質、民生保障等深度融合。三是加強人工智能治理，完善相關的法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，不斷健全治理機制。四是推動國際交流合作，讓人工智能成為造福人類的國際公共產品，推動普惠共享。共建人工智能全球治理體系，共同應對全球性挑戰。