商務部出手　對美模擬晶片反傾銷問卷調查啟動「37日內回覆」

商務部再度針對美國晶片祭出貿易行動，繼9月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，商務部貿易救濟調查局今（22）日發布通知，宣布發放反傾銷案調查問卷，要求相關利害關係方「應按要求，在問卷發放之日起37日之內如實填寫」。



通知指出，根據《反傾銷條例》有關規定，問卷分為三類，包括國外出口商或生產商問卷、中國境內生產者問卷、中國境內進口商問卷。相關答卷要求、提交方式與時限均已在問卷中明確。

通知並表示，外國出口商或生產商應當按要求填寫國外出口商或生產商調查問卷；國內生產者應當按照要求填寫境內生產者調查問卷；國內進口商則應當按照要求填寫進口商調查問卷。問卷自10月22日起發放，相關利害關係方必須在37日內提交完整準確的答卷。若未能依規定期限提供資料，或符合《反傾銷條例》第21條規定的其他情況，調查機關可根據已獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。

回顧先前，商務部早於9月13日發布公告，決定自當日起對原產於美國的進口相關模擬晶片啟動反傾銷立案調查。公告指出，商務部於7月23日收到江蘇省半導體行業協會提交的申請，該協會代表國內相關類比晶片產業請求對美國進口產品展開調查。經審查申請人資格、申請產品情況、中國同類產品情況、對境內產業的影響及相關國家情況後，依據《反傾銷條例》第16條，正式立案。

本次反傾銷調查預計於明年9月13日前結束，若遇特殊情況可延長6個月。