台灣光復80周年紀念大會在京召開　王滬寧：共護抗戰勝利重大成果

紀念台灣光復80周年大會25日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要深入學習貫徹習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話精神，廣泛團結凝聚海內外中華兒女，同憶歷史、捍衛成果、守護家園、共創未來，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。



王滬寧表示，抗戰勝利、台灣光復是全民族的偉大勝利，是中國人民和中華民族共同的偉大榮光。黨和國家設立「台灣光復紀念日」，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識，必將激勵兩岸同胞繼承和發揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神，為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥。

圖為台灣民眾聚集在台北公會堂前廣場，慶祝台灣光復。（中國閩台緣博物館）

台灣民眾走上街頭，舉辦慶祝台灣光復的活動。（中國閩台緣博物館）

王滬寧表示，在這銘記歷史、共創未來的重要時刻，兩岸同胞要共同擔負起弘揚以愛國主義為核心的民族精神的歷史責任、守護中華民族共同家園的歷史責任、推動兩岸關系和平發展的歷史責任、實現中華民族偉大復興的歷史責任。要堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，共護抗戰勝利重大成果，共同推進祖國統一大業，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。要堅持深化兩岸交流融合、共鑄中華民族共同體意識，堅持維護中華民族整體利益、共享祖國統一美好前景，堅持團結兩岸同胞、共創中華民族偉大復興光榮偉業。