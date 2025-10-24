中國設立台灣光復紀念日：一石五鳥的戰略宣示

10月24日，中國全國人大常委會發布將每年的10月25日正式定為「台灣光復紀念日」。這一法律決定不僅重述了1945年台灣回歸中國的史實，更在當今國際棋盤上投下了一枚多面的棋子，是向國際社會傳遞多重戰略信號的政治宣言。

北京此舉並非單純的歷史紀念，而是一場精準的「一石五鳥」戰略。向全球傳遞了清晰而強硬的信號——台灣進入到回歸的既定日程中。相信西方觀察家們將密切關注這一事件如何重塑台海敘事，並重新定義二戰後秩序的邊界。

（一）對台灣民眾的無聲提醒

1945 年10月25日，中國政府代表陳儀在台北主持並接受日本受降，時明確宣告台灣及澎湖列島正式重入中國版圖。當台灣民眾翻看這段歷史影像，當時的台灣民眾歡慶回歸的場景時，或許對歷史會更深刻認知與理解。

今天的台灣，執政的民進黨持續推動「去中國化」教育，試圖淡化1945年後的歷史脈絡。北京設立紀念日，實則是對台灣社會的温和但堅定的提醒——台灣的主權歸屬從未模糊。1945年10月25日的受降儀式、《開羅宣言》的國際法效力，以及1971年聯合國2758號決議的最終裁決，共同構成了一個不可辯駁的鏈條。

這一紀念日的確立可能加速台灣內部對歷史的重新審視——畢竟，當「台灣地位未定論」被官方文件徹底駁回，民進黨執政下的「台獨」敘事將面臨越來越大的合法性危機。台灣民眾或許會開始思考：為何自己作為中國公民的歷史記憶，被刻意切割了近80年？

（二）對日本的徹底警告

東京的政客們正試圖淡化其殖民歷史，但北京的決定直指要害。1895年《馬關條約》將台灣割讓給日本，1945年光復則標誌着這一非法佔有終結。包括聯合國以及西方國際法學者普遍承認，日本作為二戰戰敗國，早已失去對台灣的任何法理主張。

日本對台灣實施了長達 50 年的殖民統治期間，台灣民眾遭受了系統性的文化滅絕——禁止使用漢語、強制改用日本姓名、推行「皇民化運動」。即便在投降後，日本仍試圖通過1951年美、英、法等單方面與日本簽署的《舊金山和約》模糊台灣主權歸屬，但中國政府從未承認這一非法條約。

中國設立台灣光復紀念日，等於向日本右翼勢力頻繁介入台海事務發出明確警告，不要重提「台灣問題」或試探性發言。日本政府若繼續覬覦台灣，不僅會徹底破壞中日關係的脆弱平衡，更將被國際社會視為對戰後秩序的公然挑釁。

當然中國也在向日本攤牌——無論從歷史、法理和道德等諸多層面，日本根本就沒有資格涉及台灣問題，更要認清自己對台灣的侵略歷史。

（三）對美國的直接斥責

對美國等西方國家而言，這一紀念日是對其「霸道邏輯」的直接挑戰。二戰結束後，《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際文件明確規定台灣必須歸還中國，這構成戰後國際秩序的基石。

目前，華盛頓的對台政策正面臨一場「歷史檢驗」。白宮與國會的政治人物近來常炒作「台灣地位未定論」，試圖將台灣問題包裝成「民主與威權的較量」。但北京的紀念日決定，直接引用上述宣言和公告，以及聯合國的相應決議，清晰告知美國等西方國家扭曲或顛覆二戰後的宣言與公告等同是會反噬其身。

西方媒體如《外交事務》雜誌指出，1971年聯合國投票已終結「台灣地位未定」的幻想，任何試圖重啟此議題的舉動，都等同於挑戰國際法基石。美國若繼續在「一個中國政策」上打擦邊球，將被視為對二戰後國際秩序的破壞者，而非維護者。

（四）對中國大陸民眾的再次動員

對中國大陸民眾而言，這一紀念日是對民族苦難的集體記憶喚醒，紀念日的設立也是另一劑清醒劑。它提醒大陸民眾，從甲午海戰的慘敗到抗日戰爭的勝利，台灣的命運始終與祖國的興衰緊密相連。台灣問題的拖延，絕非源於內部矛盾，而是外部勢力（尤其是美國）與「台獨」勢力的共謀。從1949年至今，美國對台軍售、日本的曖昧態度，以及民進黨當局的「漸進台獨」，共同構成了阻礙和平統一的「三重障礙」。

紀念日的設立，將強化民眾對「國家統一是歷史必然」的認知——當外部勢力試圖將台灣問題「永久化」，中國社會的統一意志只會更加強烈。這並非煽動情緒，而是對現實的理性認知。

（五）向世界宣告台灣進入既定進程

對國際社會而言，這一紀念日是對中國統一意志的鄭重宣示。從「和平統一、一國兩制」方針到《反分裂國家法》，中國始終以最大誠意爭取和平統一前景，但從未承諾放棄使用武力。

最終，此設立紀念日設定一決定向全球傳遞了一個不容忽視的信號，台灣回歸中國已進入「既定日程」。更向「台獨」勢力傳遞明確信號，中國政府已做好兩手準備，下一個與台灣相關的紀念日，可能是和平回歸的「台灣回歸日」，也可能是被迫採取斷然措施的「台灣解放日」。

北京亦通過紀念日的意圖清晰，將台灣問題從「潛在衝突」轉化為「歷史必然」，促使國際社會接受一個中國原則的不可逆性。當紀念日成為年度慣例，台灣的歸屬將不再是政治議題，而成為歷史事實。

當然，中國人大此舉絕非簡單的儀式性立法。這是一場精心策劃的地緣政治行動，將歷史事實、法理依據與戰略意圖編織成一張無形的網。

中共領導的中國正在告訴全球——台灣回歸中國，不再是口號，而是歷史的必然軌跡。西方觀察家們或許會爭論手段，但無法否認這一決定，正在重塑21世紀的亞太秩序。